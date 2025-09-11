黃齊元／面臨完美風暴 台灣關鍵時刻

近期全球情勢詭譎多變，從政治到經濟、國際到國內。對台灣而言，雖然大罷免已結束，但政府仍無法步入正軌，原因是內閣剛改組，而民進黨又陷入內部鬥爭、自亂陣腳。台灣正面臨完美風暴襲擊，執政黨卻無法凝聚共識，以致賴總統不滿意度飆破六成。

國人所憂心的是，與美國關稅談判至今仍沒有明確結論，令企業無所適從。報載企業未來四年將對美投資二千五百億美元，加上金融保障四千億美元，共計六千五百億美元；以同樣計算方式比較高於日本五千五百億美元，及南韓五千億美元（含最近新加碼一千五百億美元）。除此之外美國商務部長近期再度點名台灣製造全球九成的晶片，目的不言而喻。

台灣是全球荷蘭病最嚴重的國家，資源分配高度不均。今年經濟成長預測上調至百分之四點四五，半導體及資通業產品前七個月出口成長率百分之四十三，占出口比重超過七成，但雇用人數僅占就業人口的百分之七點五。政府一再強調半導體和ＡＩ產業榮景，卻忽略台美貿易逆差不斷擴大，未來關稅談判苦果，將由全體國人承擔；若如川普期望搬到美國製造，又將逐漸掏空台灣。

反觀南韓總統李在明臨危上陣，率領企業赴美談判，透過放軟身段、清楚敘事及大手筆投資承諾，打動川普總統，在造船、汽車、航空、核能與液化天然氣、關鍵礦產等五大產業擴大合作、並簽署備忘錄，連黃仁勳也出席韓美圓桌會議。李在明在會見川普前並表態，難以同意美要求靈活部署駐韓美軍護台海，不亢不卑。

全世界大部分國家在關稅談判都對川普低頭，讓他在經濟決策上更無顧忌；原本大家期待金融市場會對激烈政策有負面反應，如今看來並未發生。近期川普插手聯準會，雖無法逼主席鮑爾辭職，但開除一位理事。賴總統和柯建銘欲重組國會失敗，反觀川普卻可能成功重組聯準會。川普欺善怕惡、抓大放小，根本不把台灣放在眼裡。

川普恣意妄為，正迫使全世界其他國家更加團結。上海合作峰會上月底在天津舉辦，印度總理莫迪、俄羅斯總統普丁均親自參加，彰顯中國的全球影響力，勢將改變國際地緣政治生態。中共九三閱兵展現對岸軍事實力，除普丁外，北韓領導人金正恩也出席，加上川普政府不願投入不明確的戰爭，「第一島鏈」將成為歷史，形式上台灣已經「被控制」了。

台灣因應美國政府，擴大國防預算，只為了符合美國國防部次長柯伯吉的「拒止戰略」，希望發揮威嚇力量，使中國無法實際出兵奪取台灣；但國際專家心知肚明這不切實際，頂多只能讓台灣花更多錢採購美國軍備。柯伯吉將台灣形容為中國區域野心中「最脆弱且具戰略關鍵」的目標，但他也曾宣稱「台灣非關美國生存核心利益」。

台灣未來命運將如何發展，可由美國近期對烏克蘭政策窺知一二。台灣可能會變得和烏克蘭一樣，成為一個「實質中立」的區域，川普會尊重習近平「一個中國」原則，但同時確保對台灣的安全承諾，如同「類北約」防禦機制，形成對台灣的安全保障。至於美國有何好處？就是控制台灣半導體產業，類似其取得烏克蘭稀土資源。

台積電被美國蠶食鯨吞，就如同台灣被中國大陸逐步進逼，只是時間問題。台灣能做的，就是盡量拖延這個過程。但外在環境正在改變，台灣如果沒有感覺、毫無行動，最後將會溫水煮青蛙。

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）