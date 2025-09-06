徐遵慈／對美談判沒有贏家 台灣須向前看

美國向各國徵收「對等關稅」已在八月七日實施。多數歷經與美國關稅談判長達四個月的國家，快速走出「川普震撼」，提出對應國際新局勢的經貿與產業政策；如日本宣布將與印度結盟對抗關稅，合作拓展「全球南方」市場；韓國將與越南攜手加強關鍵礦物領域合作，重點聚焦於稀土；另如馬來西亞發布最新五年計畫，印尼亦提出重振紡織產業等政策。

川普上任後陸續拋出課徵高額關稅、取消產業補貼、要求赴美投資等各項政策，施壓各國對美國談判及配合。雖然最終談判及實施「對等關稅」的稅率高低不同，但全球與美國貿易往來的國家沒有贏家，全部需支付更多關稅與非關稅成本，以進入美國市場。

「川普震撼」宛如對各國的經濟韌性與風險管理的測試。一方面，大多數國家面對川普強勢作風，已認清美國市場的高度風險與不確性，因此紛紛重新檢視對美關係與經濟倚賴程度，思考降低與分散對美倚賴的因應戰略。另一方面，川普政府嚴懲中國產品「洗產地」及假道第三國出口美國，也迫使各國重新檢視製造業對中國進口原料、礦物及工業半成品的倚賴，尤其是東南亞國家，例如越南、泰國。川普政府將對「轉運商品」一律課徵四成關稅的做法，像是當頭棒喝，迫使這些國家陸續提出產業升級、進口替代、分散進口來源等政策。

八月間，日本首相石破茂與印度總理莫迪會面，雙方同意深化印日經濟與安全合作；因應美國對印度商品課徵高達五成關稅的壓力，共同強化供應鏈與安全機制，並將在ＡＩ、太空、高速鐵路等領域加強合作。為加強關鍵產業如國防、半導體、電動車、能源等供應鏈韌性，及避免受制於中國把持稀土等關鍵礦物，日印雙方並簽署「關鍵礦物資源合作協定」。

同樣在八月，韓國與越南領袖峰會，韓越宣示將在二○三○年前將雙邊貿易金額提高至一五○○億美元；韓國宣布將投入官方開發援助（ＯＤＡ）計畫，在越南設立關鍵礦物供應鏈技術合作中心，雙方戰略合作將延伸至資源、國防、基礎建設與科技領域。韓國為拓展與分散市場，正研擬將重啟加入ＣＰＴＰＰ程序；越南則鎖定歐洲、中東、非洲，開拓美國、中國以外的新興市場。

面對「川普震撼」對各國經濟韌性的測試，台灣與日、韓、印、越等國的「考試結果」都低分掠過；尤其台灣同時對美中兩國高度倚賴，更導致雙重風險。對美國談判沒有贏家，台灣必須快速走出對稅率談判的糾結，全面檢視川普關稅對國際經貿情勢與我國產業發展的衝擊，協助國內不同產業妥為因應。

此外，台灣更須提出新的經濟與產業合作戰略，借鑑他國之資源合作與供應鏈多元化策略，深化與其他國家在市場、製造體系、資源上的合作。台灣爭取加入ＣＰＴＰＰ受挫，應立即盤點「新南向政策」、「非洲計畫」、台歐合作等重要倡議，尋找新夥伴與新合作模式。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）