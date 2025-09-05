詹文男／當AI來作媒：從親友到伺服器

好友老張最近收到朋友圈發來的一段影片，內容分析一九三○年至二○二四年，人們「如何遇見另一半」管道的變遷，令人大為吃驚。資料引用自史丹佛大學針對美國異性戀伴侶做的研究，老張看完之後感嘆，「愛情地圖」不只國界變了，連地形都翻新了。

在一九三○年代，美國人的愛情故事大多發生在熟人圈。家人牽線（占二成二）、學校相識（占二成一）、朋友介紹（占二成），三大來源合計超過六成，接著按順序是鄰居、教會、酒吧、餐廳等。在那個年代，愛情的起點多半是親友聚會時的一句「隔壁村的小王不錯喔」，或學校裡一次羞澀的交談或借筆。

到了一九九○年代局勢開始翻轉，朋友介紹衝上二成七；同事之間（一成六），酒吧／餐廳（一成五），分別居二、三名。家人牽線退到一成四，學校只剩百分之九。這個時代，愛情像「職場劇」加「都市浪漫喜劇」的混合版，白天在辦公室抬頭不經意對到眼，晚上在餐廳喝兩杯聊到忘記時間。隨著社交圈擴大，婚戀市場比一九三○年熱鬧，但也開始多了職場緋聞、酒後衝動的副作用。

快轉到二○二四年，數字震撼指數破表。網路上認識飆到六成一，碾壓其他所有管道；朋友介紹掉到一成四，同事只剩百分之八，家人牽線更是降到百分之四左右。這時代，月老不在城隍廟，而是在AI伺服器；「紅線」不是繩子，而是演算法配對。你可以一晚跨越三個時區，和不同文化背景的人談天說地，但也可能隔天就「已讀不回」。

我們或許可以這樣理解，一九三○年代的愛情建立在血緣、地緣、熟人信任上，選擇少但長期穩定。一九九○年代，愛情進入社交與職場混合圈，一旦選擇多了，試錯成本也開始上升。到了二○二四年，愛情全面數位化，匹配速度快到超過心跳，卻也容易被「滑過刷新」。

愛情地圖翻轉，反映著社會結構、價值觀、科技與人際網路交織的結果。一九三○年代的愛情像農村小路，靠地緣與親友間的互信鋪成，雖然曲折但走得較穩。一九九○年代則像都市快速道路，車道多、選擇廣，卻也容易擦撞。二○二四年，愛情徹底爬上雲端，演算法成了新的「月老」，入口無限、速度驚人，卻也帶來了關係易碎化的隱憂。

基本上，數位媒合平台提供了前所未有的效率與規模，突破了時空與文化的界線。過去的「相親郊遊聯誼」，如今成了「平台辦活動」；過去靠媒人保證，如今靠信用評價系統背書。然而，快速配對的背後，也可能削弱相處磨合的過程。也因此，建議個人要記得「數位遇見、實體驗證」的原則，避免把關係留在螢幕裡。同時，社會也該提供更多線下連結的公共空間，讓愛情不只存在於網路，更能走回真實世界。畢竟愛情不只是點擊，而是陪伴。

另一方面，從政策與教育的角度來看，在數位愛情時代，年輕人更需要被教導「情感韌性」與「數位識讀」，學會辨識網路關係的真實與風險，避免淪為演算法的俘虜。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）