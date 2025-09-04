陳國樑／TISA帳戶，你買官方存錢筒嗎？

為什麼台灣民眾手上握著五兆元的「超額儲蓄」，政府還要再推出一個存錢帳戶？金管會仿效他國推行個人儲蓄帳戶，規畫分二階段推動「具台灣特色之個人投資儲蓄專戶」（以下簡稱TISA帳戶）。

目前，第一階段已登場。金管會找來集保公司建置TISA帳戶平台，由證券商、銀行推出經理費率及手續費率優惠之基金商品吸引國人購買。第二階段則打算爭取稅制優惠，讓TISA帳戶看起來更有「甜頭」。金管會力推TISA帳戶雖立意良善，然不能認清經濟與稅制現況卻一味推動，其實是製造更大問題。

首先，在第一階段的努力目標中，「吸引國人投資TISA帳戶」究竟是為了什麼？TISA帳戶畢竟是金融性投資工具，屬於金融性儲蓄一種，而非實體投資。若TISA帳戶制度只是為鼓勵國人多存錢，那是畫蛇添足。台灣民眾的儲蓄力，早已是各國望塵莫及。

根據主計總處最新預估，台灣的「超額儲蓄」即將突破五兆元大關。什麼是超額儲蓄？簡單說，就是國民儲蓄減掉國內實體投資後的剩餘資金。如此高額的超額儲蓄，代表台灣經濟不是「沒錢」，而是「錢太多」沒地方用。所以，問題不在民眾不存錢，而在台灣欠缺實體投資的「空氣、陽光與土壤」，導致大量資金閒置流連於股市、房市與金融市場，結果吹大了資產泡沫，卻無法滋養實體經濟，這才是台灣經濟的結構性病灶。

如果推廣TISA帳戶，只是讓國人購買更多金融性投資商品、存更多錢，無異於「升級」國內超額儲蓄問題，反擴大台灣經濟隱憂。或者，TISA帳戶是要讓國人把錢從一個存錢筒，換到另一個標了「政府認證」的存錢筒？但這全然無助解決超額儲蓄問題，恐還難逃「與民爭利」的罵名─連金融機構的飯碗，也被官方一把端了。

其次，在第二階段爭取租稅優惠的努力上，金管會援引英、日、韓等國的制度做論據，強調這些國家在推行個人儲蓄帳戶時皆配套提供租稅減免，台灣理應比照。這樣的主張，是東施效顰，錯用他山之石。

上述國家多半是在高稅負的投資環境下，為鼓勵中產階級進行中長期資本投資，才設計出有條件、有限額的稅負優惠個人儲蓄帳戶制度。而台灣的投資稅制，早已對資本所得極度友善，甚至可說是全球最優惠的國家。

具體來看，國人投資於境內註冊設立之基金或ETF，無論出售或贖回所賺取之資本利得全數免稅，完全沒有金額上限；有所得卻不必繳稅，這樣的優惠，在主要經濟體中極為罕見。再從孳息面來看，個人投資所獲之利息所得，可適用定額免稅或百分之十的分離課稅；股利所得則可選擇適用抵（退）稅機制，或採分開計稅優惠；若孳息本質為證券交易所得，則可與資本利得同享全數免稅。

因此，對於個人資本所得，不論是資本利得還是孳息收入，台灣早已提供一套「無死角」的稅制優惠，扭曲了資源配置。資本所得又正是高所得族群的主要所得來源，其稅制優惠更破壞了稅制原本應有的社會重分配功能。

在效率與公平「雙重失靈」情況下，若仍為TISA帳戶爭取額外租稅減免，無異火上加油，進一步鞏固「投資階級」的既得利益，使問題愈發不可收拾。若TISA帳戶真要訴求稅制優惠，首要之務應是讓一般儲蓄與投資回歸正常課稅。（作者為政大財政系教授兼主任、政大財稅研究中心主任）