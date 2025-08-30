劉大年／重回化石時代的川普能源政策

川普最近嚴厲抨擊前朝的風力及太陽能發電政策，不但破壞美好農地，更摧殘善良農民，川普稱其為「世紀騙局」，美國環保官員也宣布要終止所有濫用的綠色非法基金。另外，美國能源部最近報告指出，氣候變遷的科學證據不確定，所產生的經濟損害也被誇大；美國單獨減排，對全球氣候影響非常小，而且過度強調減排會帶來龐大經濟負擔。美國不該因氣候而限制經濟發展，更無必要承擔過多國際責任，可以充分反映出川普能源政策的立場。

川普反對綠能當然不是新聞，上任後立即退出主導全球因應氣候變遷的「巴黎協定」，並主張加強煤、石油、天然氣等化石燃料的開採。也通過「又大又美法案」，大幅削減再生能源補貼及各式優惠，鼓勵化石燃料發展與基礎建設，重啟油氣開採並大幅鬆綁環評。美國放慢淨零步伐，並偏離全球氣候目標方向，充分展現川普就職演說中「全力鑽井」的政見承諾。

川普認為豐富的化石燃料儲量是美國的巨大優勢，加強開採可以滿足製造業回流所增加的電力需求，並沒有必要仰賴高價的綠能。而且大量使用化石燃料能源後，預期能源價格可以下降，進一步降低通膨影響，並控制通膨的幅度，那麼川普就更有實力進行關稅戰。不過油氣資源開採需要時間，能否立即紓緩美國通貨膨脹的壓力仍有待觀察。

川普並非不支持綠色技術、完全關閉綠能大門，但前提必須是對美國有利。例如，川普對於核能、碳捕捉等技術就相對持正面態度。另外也主張後續除了天然氣，要用核能與地熱來補充振興製造業後增加的電力需求。

川普的能源政策影響深遠，不僅實質提升美國的排碳量；在美國不參與國際減碳、不提供國際援助下，也將使美國淡出全球氣候合作的領導角色，未來美國與全球地緣競爭格局將重新洗牌。

美國過去並沒有在氣候政策上給台灣壓力，不過目前在關稅戰下衍生出一些議題。例如，台灣向美國購買天然氣以降低貿易失衡，後續值得追蹤。其次，川普的新能源政策對台灣企業的影響也有限，事實上過去對台灣企業更顯著的影響來自國際供應鏈，特別是一些國際知名大廠的低碳轉型要求，此壓力並沒有因為川普政策而改變。

川普政策轉向傳統能源，但其他國家仍維持綠能政策。台灣應強化與其聯結，積極配合國際發展綠色供應鏈的需求，以擴大台灣在綠能領域的實力。另外，雖然川普反綠能，但並不表示美國全都反綠能，因為美國地方政府並未全盤追隨川普反綠能的立場，反而在許多州和城市層面持續推動綠能轉型，落實巴黎協定的減排目標。台灣應由「州際合作」或「城市合作」的模式切入，以開拓更多機會。

