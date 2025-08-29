詹文男／MIT的海盜證照

現代人熱中認證，報考證照蔚為風潮。不僅資訊科技、碳足跡及涉及永續議題的各種技能需要證照，心靈分析、寵物溝通、毛小孩行為矯正，也都需要資格認證。前些日子就有研究機構請教好友老張，證照應如何差異化？在場的老謝突然靈光一閃說，美國麻省理工學院（MIT）頒發的「海盜證照」或許可以參考。每個人都以為他在開玩笑，上網查了一下，MIT還真有這個證照。

根據說明，海盜證照是一項以幽默方式設計的證書，表揚學生完成體育與健康通識的四門課程：射箭、擊劍、氣槍或步槍射擊及帆船課。二○一一年起被正式納入MIT體育系統，由學校頒發假羊皮紙格式的證書，並於春季的「新海盜就職日」舉行「海盜宣誓儀式」。不過學校也強調「海盜證照」屬趣味性質，不具任何法律效力，不能作為實際的海盜身分或活動許可。

或許很多人會認為這也太荒謬了，但若深入分析，這張海盜證書其實是一個教育動機設計的絕佳範例。為了提升學生參與感、避免體育課變成快樂放空，不如讓這段過程變得更具情境感、更有故事性，「海盜證照」於焉誕生。換句話說，當你完成了四門課，你不只身體健康了，還成為了一名訓練有素的「現代海盜」，能拉弓射箭、劍拔弩張、穩槍瞄準、駕帆破浪，讓一位原本只會寫Python的工程師意外多了幾分俠氣，走路也更有「海風」。

可別小看這四門課程的難度，射箭、手槍講求專注與控制，劍術需要節奏與反應，帆船則是集物理、天候判讀和團隊協作於一體的綜合技能；這不只是體育，更是心、技、體整合的修練過程。從行為科學的角度來看，這種任務導向的體育學習，比傳統的跑步測驗更能培養意志力、挫折忍受力及身心協調能力；再進一步說，這也是一種設計感十足的跨域教育與冒險體驗。更重要的是，它讓體育課不再只是例行的義務，而變成了一種角色扮演式的冒險歷程，強化了學習的主體性與參與感。

回到台灣，我們的體育課長期處於一種邊緣化的尷尬狀態，課表裡有但學生無感。有時被拿來當作「調課空間」，有時變成閒置資源。但MIT這張海盜證書提醒我們，或許不動內容、只動設計，即可大幅提升學習動機和參與感。

想像一下，如果課程設計能引入故事任務感，例如完成「登山＋游泳＋急救＋導覽」後可獲得「島嶼生存冒險證照」；或完成「太極＋冥想＋書法＋哲學」後可獲得「現代儒者養成證照」，是不是有趣得多？更進一步，這種創意設計也可延伸到跨領域整合學程，讓學生在知識與實作之間找到更強的連結，成為真正具有應變能力與冒險精神的未來工作者。

在這個變動加劇的時代，也許我們需要的就是這樣的「海盜精神」，敢冒險、懂跨域、能自持，然後揚起風帆航向自己的人生旅程！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）