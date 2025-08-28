黃齊元／無視「全球減一」 台灣被美吸進

日前新加坡前總理李顯龍表示，全球可能進入一個「全世界暫時減一」的格局。由於美國川普政府「對等關稅」政策，全球秩序發生重大變化，美國和全世界對立，要求往來貿易夥伴以美國利益優先。現況是全球整體經貿框架大致不變，美國則暫時在外。

李顯龍表示，「美國優先」本質上是零和博弈，其戰略核心並非共贏。但他認為美國退出，遊戲還是可以繼續，其他國家仍可彼此展開貿易並維持這個體系；換言之，全世界正在加速進入「後美國時代」。

全世界國家短期內或許沒有辦法抵擋美國的威脅與逼迫，但彼此會變得更加團結。這次「金磚國家」都被川普總統課予重稅，包括巴西、印度、南非等，俄羅斯也被美國制裁，雖然川普和普亭方才會面，至於印度更因購買俄國石油受到重懲。川普接下來將集中精力對付中國，也可能會進行重大利益交換。

和全球潮流反其道而行的是台灣，賴總統表示因應美國關稅政策，將推出「台灣加一」策略，讓台美雙方經貿合作更緊密，共創未來經濟黃金時代。這有兩大謬誤，首先台美貿易行之有年，但川普並非平等和台灣往來，而是要求台灣巨額投資美國、購買美國商品，並完全開放市場；其次，台灣除了「跪美」外，並無其他市場分散策略。

川普的商人交易性格，見錢眼開，蘋果執行長進白宮，宣布在美投資加碼六千億美元，令川普龍心大悅。此外，川普還將腦筋動到出口上面，和輝達及超微達成協議，將銷往中國的晶片營收之百分之十五上繳美國國庫，以換取出口許可。

台灣政府被川普壓榨，還不准人民疑美，為的只是抵制中國，執政黨至今還未醒悟。問題是川普就是瞄準台灣半導體和ＡＩ產業，欲將其整盤端去；政府在協助美國「再工業化」同時，有沒有想到如何讓傳統產業轉型？「全球南方」國家正快速崛起，政府一味抗中，導致台灣企業被排除在未來最大市場之外。

川習會即將登場。川普表示，習近平告訴過他，在他總統任內不會入侵台灣；大陸對此回應表示，台灣議題是中美關係中最重要和最敏感的議題。執政黨在沾沾自喜之時，卻忘了台灣註定會被交易；在川普眼中，大國才有談判籌碼，他把非經濟議題和關稅綑綁談判，兩岸議題自然不會例外。

中共二十屆四中全會預定於十月在北京召開，有可能進行部分高層權力改組。對習近平而言，若能促成兩岸和平統一，將有助於其完成百年大業、青史留名；同理，對川普來說，其與普亭在阿拉斯加會談的主軸是「追求和平」，若能落實到兩岸，將保證他得到諾貝爾和平獎，必然全力以赴！

事到如今，台灣已無法主導自己未來的命運，我們應吸取教訓，避免淪落到烏克蘭和加薩的下場。烏克蘭如今殘破不堪，可能淪為川普和普亭利益交換的犧牲品；至於加薩更已成人間煉獄，以色列封鎖人道援助，內唐亞胡還決定出兵全面占領加薩，雖然不少國家欲承認巴勒斯坦獨立建國，但在美國阻撓下，巴勒斯坦正面臨種族滅絕危機。

台灣前往美國投資乃必然趨勢，但我們都是零和遊戲的輸家；傳統產業和農業面臨生存危機，而高科技產業也要以高出數倍的成本前往一個陌生市場打拚。政府至少應做的是引領企業走向「台灣＋Ｎ」，而不是被美國鎖死、吃乾抹淨，卻還得額手稱慶。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）