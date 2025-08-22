黃耀輝／韌性條例任性亂花 823投票制裁它

賴政府可說是我國史上最敗家的政府。「韌性」特別條例「任性」揮霍，就是個血淋淋的例子。去年稅收超徵五二八三億元，藍白立院黨團二月起就規畫以普發現金方式還稅於民，列為優先法案。以當時四千多億累計剩餘支應，綽綽有餘；政院卻不想與民分享經濟果實，重彈「優先還債」的老調（實際上過去八年還債比例僅符合公債法的低標）。

四月初川普對等關稅公布，政院規畫產業支持方案，卓院長中旬還說額度八八○億，一周後卻突襲拍板高達四一○○億、長達廿三字、令人反胃的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藉支持產業之名夾帶偷渡三千多億的非緊急重要支出，包括國安韌性（實為國防）一五○○億、撥補台電一千億等，想把累計剩餘一次花光，不給普發現金一點機會。

賴政府以「韌性」為名，意圖夾帶偷渡龐大支出的把戲，其實是抄襲陳建仁內閣的「疫後強化韌性及全民共享特別條例」。原本擔綱的普發現金六千只需一四○○億，卻夾帶撥補台電等名堂的二四○○億，結果總額高達三八○○億，把超徵稅收「超花」。

七月十一日立院通過「韌性條例」，政院版僅撥補台電一案未通過；普發現金每人一萬元納入，明定十月底前發完。總額五四五○億，需舉債千億。從時序看，舉債是賴政府後來夾帶二千多億支出所致。

民進黨府院隨即誣賴「普發現金違憲」，栽贓靠舉債是掏空國庫，應當排富，並擬提出覆議。七二六「大罷免大失敗」後，政院才放棄覆議；至於是否排富，賴政府閃爍其辭、態度扭捏，期待綠油油的大法官釋憲。還說待台美「最終談判結果出爐」、調整特別條例內容後再提「修正案」。

八月一日公布「韌性條例」，政院原訂通過對應的「特別預算」卻臨時抽案。更出人意外的，八月十四日卻突然通過「韌性條例修正案」，違背了「等談判結果」的說法，又再夾帶增加四五○億支出（例如強化電力系統）。過去的前瞻建設、撥補台電三千億，及這次政院八月七日通過的「風災特別條例」也有數百億元用於電網強韌，可合理推斷這是撥補台電的借屍還魂。

結果韌性條例拉高到五九○○億，需舉債一五○○億；但有助於因應關稅、刺激消費、擴大內需，愈早發愈有效的普發現金，已因賴政府搞大罷免延誤了三個月，修法後更要拖到十月才執行，還有釋憲變數。令人懷疑賴政府何時將民知所欲放在心上？

再看關稅談判，賴政府任令美方予取予求；更積極配合美方要求我國防軍購預算明年要達ＧＤＰ百分之三的指示，明年國防支出將高達八六○○億元，「韌性條例」已編一五○○億，又要搞七千億的軍購特別預算，嚴重排擠社福和經濟發展。明年又要舉債上兆，財政已露出嚴重的凶兆，令人為後代子孫深感憂慮！

總之，「韌性條例」任性夾帶、偷渡龐大支出，讓我們見識到賴政府臉皮的「韌性」及心態的「任性」；更暴露賴政府內鬥內行，外鬥外行的特性，以及「寧予外人、不予家奴」的反民主心態。選民們在八二三罷免延長賽，必須投下「不信任」票給予制裁！（作者為台北商業大學財稅系教授）