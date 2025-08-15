劉大年／向美爭取低關稅 也要做好因應

川普總統上任後，推動關稅政策不遺餘力。關稅不僅要縮減貿易逆差、振興美國製造，更被做為外交談判工具。目前主要是採取「對等關稅」及「國安關稅」雙軌並行的模式。「對等關稅」可以算是對美國貿易逆差國的懲罰性關稅；「國安關稅」則是根據一九六二年的美國「貿易擴張法」第二三二條，若經由調查認定進口產品危急國家安全，授權總統直接課徵關稅，也可稱為「二三二關稅」，同樣具有懲罰性質。

連同美國其他的懲罰性關稅，例如反傾銷稅、三○一關稅，都必須納入美國現有的最惠國關稅，即所謂的「疊加」原則。目前除中國大陸以外，美國大致已完成與主要國家的對等關稅談判。美國透過高關稅威脅，迫使對方以市場開放、加碼投資或增加採購以換取降稅。在短期內完成原本冗長的貿易談判，川普政府也不斷以此為亮點，視為使美國重返公平貿易地位的重大成就。

但是各國在對等關稅談判下的投資與採購承諾，普遍缺乏法律約束與履行監管機制。例如歐盟與日本分別承諾，對美國增加六千億美元、五千五百億美元投資，但並未有明確的時程表。美國也表示若未來對手無法履行投資承諾，將採取貿易報復措施，可能引發更大的貿易摩擦，因而增加經貿的不確定性。

「二三二關稅」將是未來美國關稅政策重點。二三二關稅包括台灣輸美核心的半導體產業，以及關鍵礦物、藥品、商用飛機、無人機系統、車輛及其零組件，及鋼、鋁、銅與相關製品為主。美國目前已對車輛及其零組件課徵百分之廿五的關稅，對鋼、鋁、銅及相關製品則加徵百分之五十的關稅。川普的策略是先完成對等關稅談判，待陸續公布二三二關稅之後，各國必須與美國展開第二波談判。

在美國高關稅的陰影下，今年一至七月，台灣對美國出口仍創下歷史新高，達到九七五億美元，約占總出口百分之廿八點七，已經超過對中國大陸（含香港）出口的九三五億美元；美國已取代中國大陸成為台灣最大出口市場，而且預估未來美國市場的重要性還會增加，所以對美關稅談判的結果，攸關台灣出口及經濟成長。台灣未來應繼續爭取較目前百分之廿為低、且不疊加的對等關稅，但困難度高。對等關稅主要涵蓋傳統產業，台灣必須做好因應美國高關稅環境的準備。

其次，預估未來美國二三二的稅率也不會低，其中以台灣對美國出口的主力─半導體最為關鍵。美國必然會要求台灣投資及加碼採購以換取低稅率。台灣必須頂住美國高壓、守護技術核心，確保在供應鏈的主導地位。最後，無論最終談判結果為何，台灣對美國全面降稅開放市場已不可避免，如何降低對內需導向產業的衝擊，也不能忽略。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）