黃齊元／川普強取豪奪 直指護國神山

川普最近宣稱台積電要加碼投資美國，並將對半導體產業課徵百分百關稅，毫不掩飾其掠奪台灣高科技產業的陽謀。台灣擁抱美國大腿，只能任其宰割，竟還沾沾自喜；台積電被要求入股英特爾百分之四十九，並移轉高端技術，成為「美積電」只是時間問題。面對川普壓力，「護國神山」正陷入土石流危機。

台灣對美談判只有戰術沒有戰略，但很多事情事務官並未被授權；美國是川普決定一切，台灣卻對其思維不夠了解。談判如果有壞消息，應該早點講，企業還可因應，不要拖到最後一刻；政府一直不肯公開過程，以為可以找到解決方案，或可能怕影響「大罷免」選情。但到最後已無籌碼，條件必須比照日韓，只好靠砸錢贖身！

台灣在川普眼中就是肥羊，自投羅網，一心想協助美國「再工業化」。台灣第二季GDP接近百分之八，絕大部分來自半導體和AI伺服器，創造大量對美順差，賺美國錢賺翻了！「川老大」怎能接受？當然要台灣把利益吐出來。

全世界正在掀起翻天覆地的變化，川普在和各國達成關稅協議後，準備和習近平進行世紀交易。台灣除半導體產業外，在川普眼中毫無重要性，賴總統五二○演講避談兩岸，國防部長顧立雄訪美、賴總統過境紐約分別遭取消，說明川普政府不願意冒任何惹惱中國的風險。

全世界各國都懂得對川普卑躬屈膝，南韓談判團隊稱川普為「偉大的人」；柬埔寨政府表示要提名川普競選諾貝爾和平獎。川普稱習近平為好友，「我喜歡他，我尊重他」；反觀台灣在華府選錯邊站，還挑釁對岸，下場不難預料。

最近國外媒體報導「台灣如何失去川普」。在川普眼中，中國是難對付的大老婆，台灣是常惹麻煩的小三，現在我們似乎可聽到小三的懺悔：「我錯了，我不應該爭風吃醋，爭著要名分；我罪有應得、隨你處置，請利用我吧！請懲罰我吧！你可以要求我做任何事，但請不要拋棄我，這是我最卑微的請求！」

台灣應維持務實心態，認清川普遲早會拋棄台灣，在我們的利用價值耗盡之前，及早做好轉型準備。隨著未來生產模組化、自動化、智慧化的趨勢，「美國製造」遲早會發展出新模式，逐漸取代台商優勢。短期內台灣應利用資金和技術實力，扮演產業資源整合者，而不只是幫軟銀或OpenAI打工，還幫他們出錢。

台灣需以技術優勢換回其他資源。在全世界各地複製主權AI、把資料中心市場放大百倍，並沒有辦法拓展新優勢，反而會綁住資源；台灣應利用ＡＩ核心競爭力協助百工百業轉型，學習華為和DeepSeek的平台策略。台灣企業有錢，可以在海外加速併購，無須從零做起。

中國製造現已征服全球；在未來尖端科技領域中，中國已領先七成以上。台灣布局美國半導體和AI製造，頂多只占美國科技領域的三成。換言之，未來台灣在全世界科技界的影響力，僅一成不到。愈靠近美國，台灣的長期出路愈窄，且被鎖死，好比過去的蘋果供應鏈。過去我們認為「親中賣台」，未來是「親美賣台」、「抗美保台」。

台灣成也晶片、敗也晶片，川普決心要重建產業地位。在野黨短期內或可阻擋部分政策的執行，但長期而言，川普有很多手段可強迫台積電和台灣就範。政府必須認清現實，在全球舞台上做一個趨勢引領者及生態系創造者，千萬不要出錢又出技術，最後卻被川普一腳踢開。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）