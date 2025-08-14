丁予嘉／穩定幣將顛覆金融體系

在金融圈內，有專業的、沒專業的，絕大多數都搞不清楚「穩定幣」的內容與將來的影響。為了更深一層了解，我向多位主管機關的高階官員請益，驚訝地發現官員們一知半解，更不清楚將來的監理政策；反正做一個跟隨者，不容易犯錯，更不需搶當先行者，保守是上上策。這無可厚非，畢竟台灣的規模小，也不是金融中心，創新帶來風險故寧可不要。不過，「穩定幣」將影響深遠，深入了解是必要的功課。

區塊鏈技術在二○○八年問世以後，藉著「去中心化」交易（每筆交易不必經過某結算中心，可以自己找他人完成）與層層加密的功能，每筆交易紀錄都被保存並加密，形成完整的、無限大的大大小小的區塊鏈接。這個技術在二○○九年誕生了比特幣，更開啟了加密貨幣爆發式的成長。

二○一七年因區塊鏈技術日益成熟，央行數位貨幣（CBDC）的議題開始進入實質論述。CBDC不但可以提升跨境支付的效率，更能排除並規避地緣政治（經濟制裁）的風險。但CBDC也有窒礙難行的地方。二○二五年六月，美國參議院通過川普政府的穩定幣「天才法案」（GENIUS Act）；香港隨後也通過自己的「穩定幣條例」，目前至少有十個國家正處於立法階段。

川普這個法案的初衷，是想解決失控的聯邦赤字，藉由穩定幣背後的資產與美債掛勾，搞一個叫「穩定幣」的加密貨幣，它的價值穩定於與美元一比一的比例。不同於比特幣、以太幣、愛達幣，穩定幣的波動不大，不但滿足數位支付的功能，更因為背後的資產可以收息，這將吸引大多數人將法幣換成穩定幣，可見的未來，做為加密貨幣的穩定幣，其總市值將是天文數字。

舉個例子，以前「螞蟻金服」的子公司「支付寶」，把你的儲值拿去做投資，你的數位支付工具還有收益，多儲值當然是對的，因為你的法幣現金沒有收益啊！再想想，倘若你儲值在悠遊卡內的錢也有利息，這儲值不僅可支付交易、更是資產，不多儲值嗎？

現在，比特幣的市值是二點三兆美元，占全球加密貨幣（市值三點八兆）的五成九。比特幣是投資標的，波動大、沒收益，不是、也不適合當支付工具。類穩定幣，如USDT、USDS、Circle等（由各個不同的加密貨幣發行的收支工具）的市值，二○二五年已突破二六○○億美元。

「天才法案」通過後，發行穩定幣是要有背後資產的，你放在穩定幣裡的每一塊美元，都有對等的美債或其他資產；一旦收息成真，穩定幣將是加密貨幣的新寵。更有甚者，在區塊鏈的基礎上，很容易生出各式各樣的穩定幣，背後鏈接著各式各樣的資產、各自擅場，肯定百家、千家爭鳴，那麼接下來的金融體系，會是什麼樣子呢？

我認為十年內，傳統的商業銀行必將式微或倒閉，存款被穩定幣取代，放款被去中心化的資本或眾籌（這些都是穩定幣的一種）取代，支付將不再是法幣現金，而是數位化的加密法幣。這樣的金融體系將是一個極有效率、交易成本極低的世界。當所有經濟活動過渡到這樣的境界與過程中，保證是個大顛覆！這顛覆帶來的風險可大可小，取決於金融監理的智慧，不得不未雨綢繆。

