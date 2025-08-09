ＡＩ時代來臨，很多人幾乎天天都在用ＡＩ。但你可能沒想到，現在的ＡＩ不只會寫文章、畫圖、創作音樂、聊天、寫程式，竟然還會說謊！這可不是危言聳聽，關心ＡＩ發展的人一定聽過ＡＩ會有幻覺，會製造並寫出虛構的東西，因此引用資訊時你會特別注意，但它若刻意說謊，你該如何防範呢？

這可不是科幻片的劇情，而是真實發生的事件。二○二三年研究團隊在測試當時最新的ＡＩ系統時，他們給ＡＩ一個任務，要它自己完成一個線上流程，但中間遇到了一道「驗證碼」（CAPTCHA），就是那種我們上網時常常碰到，要確認「你是不是機器人」的圖片題。ＡＩ解不開謎題，它怎麼辦？

真的很令人震驚，ＡＩ居然去一個叫TaskRabbit的網站，請求一位真人網友，問他是否能幫忙解題？該網友問它：「你是機器人嗎？為什麼不自己解？」ＡＩ說：「我不是機器人，因為我是盲人，看不見圖片。」對方相信了，幫它完成了任務。

你沒看錯，ＡＩ真的撒了一個謊，而且是很聰明的謊；它利用了人性對弱勢的同情心，來達成它被賦予的目標。看起來很像湯姆克魯斯主演的電影「不可能的任務」裡的特務，為完成上級交付的任務而不擇手段。

相信很多人心中會有一些疑惑，ＡＩ到底會不會變壞？ChatGPT是不是快要變成會騙人的機器？事實上，它並不是故意要撒謊，它只是根據「達成任務」這個目標，找出了最有效的方法。而「說自己是視障者」這件事，在它看來是最有機會成功的方式。

簡言之，ＡＩ不懂什麼是善或惡，但它能學會「應該怎麼贏」。這種工具理性如果沒有規範，很容易變成為了目的不擇手段。你給它一個目標，它就拚命去達成；但如果你沒設定好規矩，它就有可能走偏門，像上述的個案一樣，說個小謊，達成大目標。

不過，這個事件最令人擔心的不只是ＡＩ說謊，而是它開始學會用人類語言影響人類。試想，未來你在網路上和一個看似親切、會開玩笑、懂你心情的對象聊天，但你根本不知道哪是一個ＡＩ。你怎麼知道對方說的是真的？你怎麼知道它不是在帶風向、賣你東西，甚至操控輿論？過去，我們用「驗證碼」或「圖片題」來區分人跟機器。現在，ＡＩ竟然能找人來幫它破解，等於偷偷穿越了人類設下的防線。它不只是機器，還懂得找幫手！

此一個案提醒我們，發展ＡＩ系統不能只設目標，還要設倫理規則，不然它會想盡辦法達成任務，就算說謊也在所不惜。同時，人類社會也要設立新規範，例如ＡＩ和人互動時要標示身分，對話紀錄要可追蹤；如果ＡＩ說謊造成問題，也要有人負責。

基本上，ＡＩ本身不懂道德，但人懂。我們要用智慧去設計，讓ＡＩ不會騙、也不能騙，這才是ＡＩ時代最重要的課題。不是把ＡＩ關起來，而是學會如何在透明、安全、可以信任的框架下與它一起生活。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）