黃正忠／風險因應亟需建立氣候數據庫

世事難料，一下水太少、一下水太多。這兩年颱風再度如昔侵台，只是沒想到造成中南部更大規模的連續淹水，前災未消停，後災又肆虐，讓基層民眾叫苦連天。

二○二四年全球平均氣溫已較工業化前暖化攝氏一點五六度，再不積極減碳，不到十年將面臨暖化攝氏二度的嚴苛考驗，更極端的氣候將如影隨形。金融機構、企業、監管機構與政策制定者等各界，對可靠氣候數據的需求已大幅提升，這些數據對進行全面性的氣候風險評估、提升風險資訊揭露品質，及支援氣候減緩與調適策略，皆具關鍵性作用。

然而根據聯合國環境規畫署（UNEP）在二○二四年的報告指出，氣候風險評估的重大障礙依然存在，特別是在數據的可取得性、品質、可比性與時效性方面，再加上取得數據的高昂成本等，更凸顯出取得可靠氣候數據的必要性。由國際氣候科學家組成的「世界氣候歸因組織」（World Weather Attribution）才剛在六月底強調目前氣候科學不正義的現況，呼籲世界對貧困國家提供更多氣候科學與天氣監控的援助。在台灣的我們不缺數據，卻缺乏能開放供各界應用的整合型國家氣候數據資料庫。

七月中旬我出席中央研究院永續科學中心「產業氣候變遷風險評估研究計畫」執行成果發表會，這是一個偉大的計畫，一群使命強的台灣科學家，希望利用氣候變遷高解析度資料與風險評估工具，透過學研單位與實務單位的跨域整合，建構企業氣候變遷風險評估工具與平台，整體成果可作為台灣企業永續發展及推動氣候相關財務揭露（TCFD）的科學應用基礎。

數據與大數據分析，已是當今各領域發展的必要基礎。然台灣各單位所開發、收集與預測的各種氣候相關資訊，並無一個綜合整理的數據資訊平台，因此隨著氣候變遷已成事實，各界要評估氣候變遷的風險資訊，立馬會面臨數據資訊闕如，及分析結果驗證與確信條件不佳的困境。

聽到中央研究院這項偉大的研究計畫，進行兩期後，研究經費僅剩一年幾百萬元，心中感慨萬千！計畫成果離建構完整的氣候變遷實體風險評估數據仍有落差，後續平台的維運能量亦是隱憂，且還無法達到評估特定產業衝擊的程度。這麼多跨域科學家參與的國家級氣候數據資料庫建立工程，理應由中央政府全力支持建構與開發，政府高層不能僅強化法規、要求企業揭露氣候風險甚至財務衝擊資訊，卻不積極支持建立整合型國家級氣候數據庫，任由這麼多熱心、有使命感的科學家投入心血卻無疾而終，這是國家社稷的極大損失！

跨域科學家已經整合了，行政院各部會更應該整合，期待總統府的「國家氣候變遷對策委員會」能為此氣候數據庫點燈照路。

明明有這麼一匹難得的千里馬，政府的伯樂得趕緊出現才行呀！

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）