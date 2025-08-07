黃齊元／談判持續失誤 台灣全盤皆輸

美國對等關稅結果已陸續對各國宣布，川普總統大獲全勝，全世界紛紛在美國威脅下投降，毫無招架之力，除了中國之外。

台灣關稅廿％，高於日本及南韓，總統宣稱這只是暫時稅率，雙方還在繼續談判。台灣沒有在時間內完成考試，基本上已失敗了，現在進入補考時間，居然還振振有詞、掩耳盜鈴。政府宣稱從卅二％到廿％是一大成就，其實這只是及格邊緣，否則就等於被當。

執政黨從未公開細節，宣稱有簽署保密協議；全世界沒有一個國家像台灣這樣，把產業大事當作盲盒遊戲。川普早就公開洩漏答案，想減稅即必須開放市場並投資美國。

這次代表團由行政院副院長鄭麗君領軍，未包括經濟部長郭智輝。但關稅影響企業，必須有人了解企業需求；郭部長出身企業，且熟悉半導體和ＡＩ產業。反觀南韓，代表團有三星、現代、韓華代表，反映半導體、汽車和造船業需求，態度積極。

川普抓大放小，所有主要經濟體均已完成談判，包括歐盟、英國、印度、日本和南韓，中國留在最後。他將對手分為幾類，首先是有貿易順差且有錢投資的國家，他大幅降低原來關稅，但狠狠敲詐對方。

對於那些不聽話的國家，如加拿大和印度，川普毫不留情祭出高關稅。至於亞洲，川普區分為東北亞已開發國家和東南亞開發中國家，要求富國投資美國，並強逼其他國家必須完全開放市場，以換取廿％左右關稅。

台灣關稅比日、韓高，原因在於對美貿易順差最高；瑞士關稅從卅一％到卅九％，原因也在於此。日、韓關稅均為十五％，但日本對美投資五千五百億美元，南韓三千五百億美元。由此推估，台灣可能被要求投資四千億美元，如果要將關稅降到十五％，可能須提高投資至五千億美元。

值得注意的是日本和南韓皆以基金形式投資美國，而且日本基金百分之九十投資獲利屬於美國，等於送錢給川普花；至於南韓有兩個基金，其中一千五百億用於造船合作「讓美國『造船』再次偉大」，其餘兩千億則專注於半導體、二次電池、生物和能源產業。

根據慣例，基金管理通常委由「一般合夥人」，川普自封為共同一般合夥人，參與決策、並要求基金投資其指定項目，分享不對等利潤，日前日本軟銀將和美國合組主權基金即屬此概念。台灣更慘，只能擔任「有限合夥人」，純粹出錢；川普要求台灣投資軟銀提案兆元「水晶地」計畫，白白拿銀子給日本玩，卻無話語權，實在欺人太甚！

美國要台灣出錢又出力，「讓美國半導體再次偉大」，如同南韓幫助美國重建造船業。台灣應主動回應，向美國提案成立半導體及ＡＩ基金，但我們應爭取作為一般合夥人，負責整合產業鏈大咖，有投資決策權。基金規模可訂為五千億美元，換取美國將關稅降到十五％，並取消美牛豬及稻米進口（如同南韓），同時台灣可引進其他資金夥伴。

美國政府決心將半導體製造及ＡＩ產業鏈搬回美國，並大力發展核電。台灣自詡為美國再工業化最佳夥伴，會進一步被川普壓榨、逐漸邊緣化；但至少透過基金運作，我們可站在價值鏈高端，掌控全局，不至於賠了夫人又折兵！

最近某金控以「認真的人」為主題，發表形象廣告，讚揚台灣精神。我們也要呼籲賴總統，為了台灣，請放下政黨，和人民一起認真，讓台灣再次發光！

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）