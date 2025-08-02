劉大年／反傾銷：地緣競爭新武器

美國最近對由中國大陸進口的石墨，課徵高達百分之九十三點五的反傾銷稅，再加上原先已加徵的各式懲罰性關稅，實際稅率超過百分之一六○，形同封鎖中國大陸石墨出口。

美國課稅對象並非泛指所有石墨產品，而是明確針對電動車電池使用的活性陽極材料，其背後的戰略意涵不僅是美中貿易戰的延伸，也凸顯美國維護關鍵礦物供應安全力道再提升；藉由反傾銷稅提高中國大陸產品進口成本，以本土或其他可信賴外商取代，進而減少對大陸市場的依賴。

傾銷是指企業將產品以低於正常價格，通常是低於其在本國市場售價，或低於生產成本，出口到他國的行為，若對進口國產業造成損害，即可課徵反傾銷稅，此是符合世界貿易組織（ＷＴＯ）規範的貿易防衛手段。但是由於「低價傾銷」及「損害認定」的彈性空間大，很容易被用來保護本國產業，反傾銷制度長期一直存在被濫用的問題；近年來不但過度使用情況更為普遍，各國更將其視為地緣戰略工具，甚至作為貿易談判籌碼。

具體而言，美國、中國與歐盟之間的互課反傾銷稅，已形成新一輪「制度性貿易對抗」。例如自歐盟於二○二三年對中國電動車展開反傾銷與補貼調查後，中國大陸隨即陸續針對歐盟白蘭地、豬肉與乳製品等啟動反傾銷調查，外界普遍認為是貿易報復。雙方調查雖然都以「合法行使貿易權利」為名，但其時間點、對象選擇與政治氛圍高度對稱，顯示反傾銷制度已成為操作地緣政治的工具。更多國家繞過多邊機制，直接透過國內反傾銷法來執行貿易保護；全球貿易由原本以規則為核心的多邊體系，轉向以國家利益主導的雙邊格局，也加劇政治風險對經濟活動的干擾。

石墨案只是全球「反傾銷戰」的縮影。未來美中在關鍵原材料領域摩擦將持續升溫，進一步牽動全球產業鏈的變化。特別是反傾銷稅率通常偏高，動輒兩位數，甚至是三位數，遠高於其他懲罰性的關稅，對於貿易的影響也更大。

綜合而言，反傾銷措施已超越傳統作為貿易糾紛應急，矯正不公平貿易行為的功能，轉變為主要經濟體建構全球產業版圖與地緣政治競爭的工具。其性質也從單純維護本國產業公平環境的防衛性措施，演進為具有前瞻性與戰略意圖的政策槓桿，更加深對全球貿易的扭曲與貿易摩擦。

近年來，台灣遭受他國反傾銷調查案件增加，在全球是屬於前段班。未來面對全球反傾銷持續升溫下，必須從制度面與產業面同步強化，包括落實原產地管理、提升供應鏈透明度，以及建立系統化的應訴與談判能力，才能降低國際貿易保護浪潮的衝擊。另外，對內亦需完善自身的反傾銷制度，保障本土產業免受不公平競爭的威脅。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）