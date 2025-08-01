快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

詹文男／AI時代的人生策展

聯合報／ 詹文男

在大學教書的好友老張前些日子去剪頭髮，理髮師小陳對老張說：「張老師，我最近有點迷惘，若現在轉行去學算命，會不會太晚？」老張回：「你不是才三十嗎？剪得也不錯，怎麼突然想算命？」小陳說：「我想開一家命理系咖啡館，客人進來先看八字，再決定要喝哪一杯。命中帶水就拿鐵、帶火就美式；若是犯小人，就請他喝一杯黑咖啡加鹽。」

老張笑說：「這是創業？還是宮廟轉型啊？」小陳很認真：「我不想一輩子剪頭髮，我想要策展自己的人生。」哇，真是電到我了！「命理系咖啡館」到底有沒有潛力？這可能需要問創投；但能想到「策展自己的人生」，真是令人佩服。

觀察我們大多數人的人生，幾乎都是被安排的。從小爸媽幫忙排志願、補習班排課表、公司規定ＫＰＩ。我們的人生就像一場別人辦的展覽，展品是文憑、名片與交接備忘錄。但你真心想展出這些嗎？你想成為社會展覽館裡標準人生展區的一部分？還是心裡早有一個風格小展間，等待著某天開張？

過去我們的人生，多半有標準流程、標準答案。就像考卷，出題的是別人，我們只管作答；老師出題、父母出題、主管出題、社會出題，輪不到我們提問，只有乖乖「選Ａ或選Ｂ」。

但ＡＩ時代來了，會答題的人快速增加，而且ＡＩ比你更快、算得更準，這時變得重要的反而是誰會命題。你不能只當個展品，要變成那個決定主題、設計動線、安排節奏的人，也就是小陳所謂的「人生策展」。

「人生策展」指的是，你這輩子想展出什麼主題、要用什麼方式呈現？什麼是你希望觀眾，例如家人、朋友、下一代，在你人生展覽中看到的主軸？

「第一展館」，也就是求學及初入社會階段，大多照劇本走；但到了中年，就要開始學習自己寫劇本了。很多人在中年時開始有種不確定感，或許稱之為中年危機。我還能再轉一次彎嗎？這工作是不是要一直做到老？這時候，我們正站在人生的「第二展館」門口。

你可能轉職、創業、進修、移居他鄉，這些不是失控，而是布展的再設計。你需要決定人生聚焦在哪個展項？而不是什麼都展出來。

而到了法定退休的六十五歲，是不是就該關燈、謝幕？其實恰恰相反，「第三展館」才是人生策展的高潮站。經歷了社會百態、人生高低，有了不靠頭銜也能影響人的力量，可以選擇回饋、分享、陪伴、引導。你可以是社區的導師、年輕人的共學主持人，甚至是公益新創的發起者。

總而言之，我們若不為自己的人生策展，總會有人為你安排；可能是制度、公司、社會，甚至是ＡＩ的推薦引擎。你可以選擇當被動的展品，也可以主動放燈光、擺角度、選配樂，告訴世界這就是我要說的人生故事。「策展」不只是一種態度，更是一種自我揮灑的實踐。

今天，就從替自己設計「下一張展覽邀請卡」開始吧！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

延伸閱讀

命理師鬥法！張盛舒3年官司敗訴仍發文批詹惟中 引來刑事提告新戰場

4歲長髮公主剪頭髮 媽媽盼更多癌友都能獲得幫助

新北三峽男涉無照問診開中藥 依違反醫師法起訴

許效舜合體李銘順、李國煌搞笑　片場算命黃姵嘉姻緣下落曝光

相關新聞

詹文男／AI時代的人生策展

在大學教書的好友老張前些日子去剪頭髮，理髮師小陳對老張說：「張老師，我最近有點迷惘，若現在轉行去學算命，會不會太晚？」老...

黃齊元／美中合作雙贏 美台零和遊戲

最近黃仁勳在訪問北京時宣布，美國已批准Ｈ20晶片重新銷往中國大陸。這是輝達的巨大勝利，也代表川普政策一大髮夾彎，原因之一...

劉大年／川普新政下 東協的焦慮

川普重返白宮，政策明顯轉向，對東協（ＡＳＥＡＮ）影響很大。東協是處於美、中戰略競逐核心地帶的區域組織，其成員國經濟高度依...

黃耀輝／從鬼扯的理由 看荒謬的罷免

台灣的罷免制度是全世界最荒謬的。選罷法第九十條規定，只要選民四分之一以上同意罷免，且多於不同意票數，就可把原過半數才辛苦...

徐遵慈／正視投資與人才外流創新高問題

聯合國貿易發展會議（UNCTAD）頃在六月中旬發布「二○二五年世界投資報告」，指出二○二四年全球對外直接投資（ＦＤＩ）總...

劉大年／美國關稅旋風橫掃全球

美國再次延長「對等關稅」談判時程，但也陸續公布部分國家的稅率，由百分之廿五起跳，最高達到百分之五十，甚至還有部分國家較四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。