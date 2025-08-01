詹文男／AI時代的人生策展

在大學教書的好友老張前些日子去剪頭髮，理髮師小陳對老張說：「張老師，我最近有點迷惘，若現在轉行去學算命，會不會太晚？」老張回：「你不是才三十嗎？剪得也不錯，怎麼突然想算命？」小陳說：「我想開一家命理系咖啡館，客人進來先看八字，再決定要喝哪一杯。命中帶水就拿鐵、帶火就美式；若是犯小人，就請他喝一杯黑咖啡加鹽。」

老張笑說：「這是創業？還是宮廟轉型啊？」小陳很認真：「我不想一輩子剪頭髮，我想要策展自己的人生。」哇，真是電到我了！「命理系咖啡館」到底有沒有潛力？這可能需要問創投；但能想到「策展自己的人生」，真是令人佩服。

觀察我們大多數人的人生，幾乎都是被安排的。從小爸媽幫忙排志願、補習班排課表、公司規定ＫＰＩ。我們的人生就像一場別人辦的展覽，展品是文憑、名片與交接備忘錄。但你真心想展出這些嗎？你想成為社會展覽館裡標準人生展區的一部分？還是心裡早有一個風格小展間，等待著某天開張？

過去我們的人生，多半有標準流程、標準答案。就像考卷，出題的是別人，我們只管作答；老師出題、父母出題、主管出題、社會出題，輪不到我們提問，只有乖乖「選Ａ或選Ｂ」。

但ＡＩ時代來了，會答題的人快速增加，而且ＡＩ比你更快、算得更準，這時變得重要的反而是誰會命題。你不能只當個展品，要變成那個決定主題、設計動線、安排節奏的人，也就是小陳所謂的「人生策展」。

「人生策展」指的是，你這輩子想展出什麼主題、要用什麼方式呈現？什麼是你希望觀眾，例如家人、朋友、下一代，在你人生展覽中看到的主軸？

「第一展館」，也就是求學及初入社會階段，大多照劇本走；但到了中年，就要開始學習自己寫劇本了。很多人在中年時開始有種不確定感，或許稱之為中年危機。我還能再轉一次彎嗎？這工作是不是要一直做到老？這時候，我們正站在人生的「第二展館」門口。

你可能轉職、創業、進修、移居他鄉，這些不是失控，而是布展的再設計。你需要決定人生聚焦在哪個展項？而不是什麼都展出來。

而到了法定退休的六十五歲，是不是就該關燈、謝幕？其實恰恰相反，「第三展館」才是人生策展的高潮站。經歷了社會百態、人生高低，有了不靠頭銜也能影響人的力量，可以選擇回饋、分享、陪伴、引導。你可以是社區的導師、年輕人的共學主持人，甚至是公益新創的發起者。

總而言之，我們若不為自己的人生策展，總會有人為你安排；可能是制度、公司、社會，甚至是ＡＩ的推薦引擎。你可以選擇當被動的展品，也可以主動放燈光、擺角度、選配樂，告訴世界這就是我要說的人生故事。「策展」不只是一種態度，更是一種自我揮灑的實踐。

今天，就從替自己設計「下一張展覽邀請卡」開始吧！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）