黃齊元／美中合作雙贏 美台零和遊戲

最近黃仁勳在訪問北京時宣布，美國已批准Ｈ20晶片重新銷往中國大陸。這是輝達的巨大勝利，也代表川普政策一大髮夾彎，原因之一是稀土受制於中國。

黃仁勳稱讚大陸市場非常有吸引力，輝達願與中國在人工智慧領域深化合作；美國商務部長盧特尼克表示，讓中國公司繼續使用美國技術，符合美國利益，可以讓中國業者對美國科技「上癮」。這是一種「奶嘴策略」，美國若封殺中國，只會讓華為更快變成強大競爭對手。

最近兩位知名經濟學家警告，美國正面臨一波巨大的「中國震撼」，中國將在人工智慧、機器人、核能、量子運算、生物科技和太陽能崛起；若川普仍執意用關稅大棒，這波中國震撼將再度重創美國經濟。然而川普並不笨，只要對美國有利，他懂得適度讓步，台灣有這樣的智慧嗎？

黃仁勳強調，中美可以找到競爭與合作共存方式，全球供應鏈不可能徹底脫鉤。假如連美國政府和最成功企業都有這樣的認知，台灣全面抵制中國，只會讓台商經營環境更加險峻。美台合作短期看似雙贏，長期台灣注定吃虧，因為「美國製造」的最高端產品都來自台灣。

稍早黃仁勳訪台時，有人誤以為他押寶台灣，是為了協助川普對抗中國，想法過於天真。可憐的台灣被川普予取予求，除了台積電赴美投資、AI供應鏈外移外，仍面臨半導體晶片關稅可能。由於台灣近期對美出口大增，面臨高關稅伺候，必須以其他開放條件對美讓步，談判立場非常艱困。

台灣的關稅究竟是多少？不容樂觀，美國政府已表達會回到四月初稅率，即卅二％，但仍有談判空間。以日本為例，原為廿五％，大幅讓步後降至十五％；台灣是否能降低關稅，就要看用什麼條件能滿足美方要求。

台灣不太可能像越南、印尼和菲律賓提出零關稅，但越南仍被課廿％關稅，印尼和菲律賓則為十九％，說明廿％是川普底線，且須以零關稅開放市場作為條件。台灣占美國便宜太多，川普絕不會輕易放過。

川普沒有什麼理念，他做的就是利用實力全力壓迫對手，爭取談判優勢。他把台灣吃得死死的，對中國卻沒輒；只有黃仁勳看清楚這個局，三邊獲利。

台灣剩下的牌不多，包括採購飛機、增加軍購、投資能源等。但川普最想要的是投資美國，台積電赴美投資只是第一階段，未來必須再加碼；至於ＡＩ伺服器大廠各自獨立，無法湊出較大投資金額。在這種情況下，台灣恐很難令川普滿意，因此最後關稅金額可能在廿％至廿五％之間，關鍵在於對美投資金額。

對於川普而言，台灣是凱子，還偷了美國的技術，他要通通要回來，而且錢由台灣出。這類似日本投資美國，但利潤九十％屬於美國，川普建議台灣投資軟銀在美的ＡＩ園區。這是現代版的庚子賠款，然而面對川普的大勒索，政府的精力卻全放在大罷免上。

一八九五年，清廷與日本簽署「馬關條約」，恥辱地割讓台灣；一百三十年後的今天，台美恐又將簽訂「達美條約」，台灣對美大幅開放市場，並加碼投資美國，協助川普達成「又大又美」的目標。

台灣不能把少數企業的獲利視為台灣的勝利，照顧弱勢產業是政府不容推卸的責任。川普把台灣當成棋子，如果我們不認清現實、改變策略，棋局的終點將是零和遊戲。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）