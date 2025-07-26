劉大年／川普新政下 東協的焦慮

川普重返白宮，政策明顯轉向，對東協（ＡＳＥＡＮ）影響很大。東協是處於美、中戰略競逐核心地帶的區域組織，其成員國經濟高度依賴美、中兩國，並長期仰賴多邊合作機制維持區域穩定。川普新政重啟保護主義、單邊主義與對中強硬政策，讓東協再次陷入經濟壓力與政治夾縫的情勢。

在美、中經貿對抗與地緣政治衝突下，東協地區成為跨國企業推動「中國加一」以及「近岸外包」，分散風險的首選之地，也被美國定位為重要的「信賴夥伴」。東協因此在全球供應鏈重要性大增，但對美國貿易順差也因此不斷攀升，去年東協對美貿易順差達二二七六億美元，遠高於中國大陸對美國一二二八億美元的貿易順差；東協十國中，除新加坡以外，對美國均享有貿易順差。川普不能容忍東協取代中國大陸，成為對美國造成新一波貿易逆差的「間接受益者」。東協由美國重要的「友善外包」經濟合作夥伴，價值理念相近的同盟關係，反而成為川普優先制裁的對象。

因此在川普「對等關稅」下，東協國家成為「重災區」，除了新加坡為百分之十的基礎稅率外，其他國家稅率都不低，被迫與美國展開實力不對等的談判。以最近與美國達成初步協議的越南及印尼為例，必須以多面向「包裹式」開放與讓步，才能換取美國在單一關稅上的有限調降，形成不對稱的交換。

另外，美國也關切東協成為「中國製造繞道」的捷徑，所以加強對東協出口的查核，導致有更多東協出口美國產品被納入懲罰性的貿易措施。雖然可以嚇阻非法的「洗產地」行為，但也影響到合法廠商的營運，更無助於東協長期吸引外資。

特別是美國一方面指責東協國家，透過轉運規避關稅；另一方面又要求東協配合美國圍堵中國，擺脫紅色供應鏈，抑制中國大陸技術超車，使得東協難以全面支持美國戰略。

川普在外交政策上亦延續「雙邊優於多邊」，高度關注東協國家是否在重要議題與美國立場一致。美國傾向與各國分別進行政治外交合作，而非透過整體東協機制推動政策調整。川普更不出席東協峰會，削弱了美國與東協整體性的互動；也導致東協國家在面對美、中競爭時，缺乏制度性力量的支持。

另外，美國在與中國大陸的地緣政治競爭中，東協被視為重要關鍵；但是川普在外交預算及援外計畫上持續刪減，導致美國在東協的影響力逐漸流失，而對東協投入持續不斷的中國之實力則大增。

整體而言，川普對東協政策，呈現「經濟壓力優先、戰略要求選邊、合作與援助縮減」的情況，雖然提升了短期施壓的效果，卻可能削弱美國在東協的長期影響力。而東協也必須在美國新政壓力下，面臨前所未有的制度改革與區域平衡挑戰。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）