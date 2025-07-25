黃耀輝／從鬼扯的理由 看荒謬的罷免

台灣的罷免制度是全世界最荒謬的。選罷法第九十條規定，只要選民四分之一以上同意罷免，且多於不同意票數，就可把原過半數才辛苦當選的立委或縣市長，輕易地幹掉。

靠四成選票才當選的賴清德總統，選輸就想翻桌，精於濫用荒謬的罷免制度，一上任就動用府院黨資源，及靠納稅人血汗錢豢養的綠媒，鋪天蓋地的造謠說謊、抹黑抹紅在野黨立委，早就成為台灣史上最大的詐騙集團。

而罷免集團的罷免理由，幾乎全抄賴政府和民進黨的抹黑文宣，露出綠狐的尾巴，淪為詐團的側翼，顛倒黑白、理盲反智令人嘆為觀止。

藍白立委審議預算，未砍收入，只刪支出，為後代創造財政剩餘，本是功德一件。且刪減的是浮濫、浪費的支出，包括出國預算（例如監院擬赴日考察人熊共處）、績效不彰的部門（特別是愈打愈詐的數位發展部、辦藍不辦綠的監院與司法檢調）的業務費、補貼綠媒的文宣費、民進黨謬爛的能源政策害台電虧損，已撥三千億仍漲電費五次，還要納稅人再撥補一千億等等，都是忠實地扮演民代角色，為人民看守荷包，且不影響青年弱勢的補貼福利。

審議後的支出規模仍近三千億，創史上最高，賴政府還有臉皮裝窮叫慘，惡意謊稱影響青年弱勢的房租補貼、育兒津貼等，罷團深知弱勢補貼未受影響，仍附和綠官做出不實的指控，證明罷團毫無慎思明辨能力，缺乏民意基礎。

再論藍白立委修正財劃法，打破廿五年來「中央集錢」的垂直失衡，實現賴清德任市長的願望和院長時的支票，把錢下放給地方政府，提升家鄉父老的福利，罷免團體竟然不以家鄉父老為念，反而恩將仇報，要罷免功在地方的藍白立委，更是令人痛心。

傷害弱勢的其實是賴政府！最近突然報復性地刪減一般性補助款六三六億，高達廿七％，違憲犯法悖理，嚴重衝擊地方財政，地方政府照顧弱勢基層民眾的低收入戶兒童及就學生活補助、中低收入老人津貼、身心障礙補助、弱勢兒童及少年生活扶助、學生午餐等等財源中斷，殃及無辜的基層弱勢民眾，罷團竟然也視而不見。

稅收連年超徵兩兆多，去年更創下五二八三億，凸顯稅制不合理，民進黨政府不但未積極還債，還編特別預算二點六兆超支，導致債務不減反增。稅收本來就是取之於民，用之於民，面臨川普關稅的衝擊，還稅於民是此時最好的選擇，賴政府如果以人民為念，就不會講出每人發放現金一萬是掏空國庫的黑心話。

而賴清德的團結十講，包括打掉「雜質」、「不是表決多數贏就可以」等心裡話，證明他缺乏民主素養，根本就是撕裂台灣的「謊話實講」，也凸顯民進黨「內鬥內行，外鬥外行」的本性和特徵！

因此，腦筋清醒、眼睛明亮的選民們，明天請一定要出來投「不同意」，別讓詐騙集團的奸計詐術得逞！（作者為台北商業大學財稅系教授）