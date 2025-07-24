徐遵慈／正視投資與人才外流創新高問題

聯合國貿易發展會議（UNCTAD）頃在六月中旬發布「二○二五年世界投資報告」，指出二○二四年全球對外直接投資（FDI）總金額下滑十一％至一點五兆美元。台灣在這股全球逆勢中，不僅創下二○二四年對外投資金額達四四○億美元的新高，隨同投資外流更帶動赴海外工作人數，預計突破歷史新高，被國際評比列為「人才外流」情形嚴重的國家或地區。我國正面臨投資與人才外流的嚴峻問題，值得各界正視。

UNCTAD指出，由於貿易緊張局勢升高、地緣政治分裂及經濟波動加劇，全球投資前景急遽惡化，已連續兩年出現衰退現象。相較於大多數主要經濟體，我國對外投資金額卻持續攀高，二○二四年對外投資金額達三二○億美元，排名全球第十四大對外投資國，在亞洲中排名第六位，僅次於日本、中國大陸、香港、新加坡與南韓。

若據我國經濟部統計，二○二三年我國對外投資金額為二三六億美元，二○二四年投資金額成長近約二倍，達到四四九億美元，甚至高於UNCTAD金額，也創下我國歷史新高，如果再加上對中國大陸投資約卅六億美元，合計對台灣以外地區投資高達四八五億美元。如果回推至二○二○年全球新冠疫情後，我國企業因降低地緣政治風險、供應鏈重組，及因應美國客戶要求等而加速對海外投資，五年來我國對外投資總額（不含對陸投資）已超過一千億美元。

隨著台灣企業對外投資增加，我國各類專業人才赴海外工作人數亦快速升高。根據行政院主計總處公布之最近期統計，二○二三年國人（具有我國戶籍者）赴海外工作人數計六十二萬一千人，在新冠疫情後逐年增加；因二○二四年企業對外投資、擴廠活動更加活躍，預估該年全年國人赴海外工作人數，極可能突破二○一九年七十三萬九千人的紀錄，其中赴美、日工作人數均可能創下新高。

值得注意的是，根據主計總處統計，近年赴海外工作的國人主要為高教育程度，年齡層集中在卅至四十九歲與五十歲以上者，亦即以教育程度與年資較高的專業人力為主。由於台積電與電子大廠近幾年積極在美國、日本，甚至歐洲地區建廠或擴廠，從國內派遣資深工程師、中高階主管的人數與日俱增，未來此類人才派任海外的趨勢恐將成為常態。

我國對外投資金額屢創新高，近年投資案件大幅度集中在技術與資本密集產業，且投資案件規模日漸龐大，引起UNCTAD注意。另我國人才外流情形亦備受國際關注。根據世界人口統計所公布的二○二五年「人才外流指數」，在「高技能人才流失」情形嚴重的國家或地區中列出了台灣、韓國與菲律賓等。

國際組織已注意到我國面臨投資與人才交相外流的問題，政府與社會各界更不能掉以輕心。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）