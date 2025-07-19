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劉大年／美國關稅旋風橫掃全球

聯合報／ 劉大年

美國再次延長「對等關稅」談判時程，但也陸續公布部分國家的稅率，由百分之廿五起跳，最高達到百分之五十，甚至還有部分國家較四月初原先公布的稅率為高，反映出美國對於談判結果的不滿，警示意味十足。但仍然開放談判的空間，各國在美國不斷展延、高度不確定的環境下繼續與美國周旋。

川普政府「關稅先行、規則靠邊」的做法，凸顯全球貿易秩序持續由多邊轉為單邊，使得今年成立卅周年的世界貿易組織（ＷＴＯ）更加被邊緣化，形同無力的旁觀者。全球經貿實質上由美國政治意志與談判節奏所主導，已淪為「華盛頓貿易秩序」（Washington Trade Order），形成另類的「ＷＴＯ」。

川普政府對各國全面加徵關稅，並要求各國全面降稅、甚至歸零，此與川普第一任至拜登時期，主要只對中國大陸加關稅，並未要求各國調降關稅的情況截然不同。美國憑一己之力，促使各國對美國大幅開放市場，進行全面自由化，等同美國與所有國家完成自由貿易協定（ＦＴＡ），但是屬於單向而非互惠。因為美國對各國只是削減對等關稅，美國原先的「一般最惠國關稅」仍然不動如山，美國關稅甚至比實施對等關稅之前還高，形成一種非常不對稱且更不公平的結果。

美國在上個世紀冷戰期間，曾提供開發中國家單邊優惠關稅，協助其促進出口發展經濟，以對抗共產主義的蔓延，台灣也曾受惠。但目前主客易位，美國不但不提供優惠關稅，反而要求各國對美國全面降稅，以彌補美國過去的損失，美國反而成為各國優惠關稅下的唯一受益國，徹底顛覆了全球貿易秩序。

除了對等關稅所覆蓋的產品範圍外，美國也針對半導體為主的多項產業，根據其國內的美國貿易擴張法「二三二條款」，展開進口產品是否有危急國家安全的調查，美國可以直接加徵關稅，對各國形成雙重壓力。因為針對對等關稅，各國已全面調降對美國關稅；若未來再面臨被美國課徵「二三二條款」關稅的威脅，又需對美國做出更多承諾，才能爭取減免或豁免，等同「被扒兩層皮」。

美國關稅政策不單是要求各國降稅，還要求各國進行「去中化、加美化」的雙軌轉型。主要是對使用「中國成分」偏高的產品課徵較高關稅；而使用「美國成分」較高的產品則課以較低關稅。對兩岸經貿關係密切、中國大陸仍是最大進口來源的台灣，有不小的考驗。

綜合而言，美國主導的全球貿易新標準，不再僅以「效率」或「比較利益」為最高原則，而是納入地緣政治、安全可信等綜合考量；並透過原產地規定的精密設計，以擺脫「紅色供應鏈」，建構美國主導的「信賴供應鏈」。原產地將不再只是認定技術問題，而成為建構「美國價值」的重要環節。面對此新趨勢，台灣也必須積極調整。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）

關稅 貿易談判 美國 紅色供應鏈 稅率 對等關稅 去中化 半導體 WTO FTA

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