黃齊元／面臨美中談判，做出正確決定

外媒報導美國總統川普將於下半年訪問中國大陸，數十位企業執行長組成的代表團隨行。這是川普最喜歡做的事，就是大手筆做生意、做交易，類似其五月中東行，當時敲定逾兩兆美元的協議。

《紐約時報》指出，人們試圖為川普貼上各種「主義」標籤，但他唯一教義就是「做交易」，除非這也算一種理念。最近美財政部長貝森特表示，川普的三件大事─和平談判、減稅談判、貿易談判，前兩件已完成，第三件即將完成。可見川普把和平當作大事，戰爭會破壞交易，從來不是他的偏好。

在川普領導下，美國正快速弱化與瓦解。川普沾沾自喜的「又大又美法案」，將為瀕臨破產的美國政府增加三點三兆美元債務；全世界對美國已失去信心、不斷出售美債，美元上半年對主要國家貨幣大幅貶值。

馬斯克為此和川普鬧翻，另組「美國黨」，獲得許多人支持。馬斯克玩完了嗎？不見得！「美國黨」類似台灣的「民眾黨」，未來有可能成為關鍵少數。

川普輕視綠能，高喊「煤炭回來了」，酸言風力發電機都是中國製造、又貴又脆弱。但現世報馬上來臨，氣候變遷造成的洪水導致德州慘劇。由於敵人正在犯錯，中國政府選擇三緘其口，沒有介入。

川普無視民主、玩弄法律、為所欲為，撕裂美國社會，導致國家分裂，造成經濟與氣候危機，「國家怎會變這樣」成為多數美國人的疑慮，世界各國紛紛與美國畫清界線，只有台灣視美國為救世主。「美國製造」存在許多問題，最有可能成功的領域只剩半導體和ＡＩ資料中心，卻以綁架台灣為代價。

台灣和美國非常類似，賴總統所謂「更大的民主」已變成「更多的專制」，「團結十講」造成社會分裂，並踩到對岸的台獨紅線；就像川普減稅政策劫貧濟富，台灣ＡＩ產業前景好，傳產和服務業卻面臨生存危機，未受政府關愛。

面對關稅、匯率問題，政府理應集中心力、協助企業解決問題，賴總統卻煽動抗中，給對岸製造藉口，在美中和談風口上成為麻煩製造者。面對兩大強權，台灣不僅缺乏華府高層關係，和對岸也完全停止對話，還大膽踩踏紅線，等於玩火引戰，引導台灣走向災難！

做交易有一個名詞叫「破局因素」；大陸動手有一個前提，就是「確定和平統一無望」。民進黨唯有持續製造衝突，才能有效破壞兩岸和談；假訊息必須持續傳播，執政黨政權才能維持。世界末日並未來臨，但台灣很可能像南韓前總統一樣，走向自己創造的危機。

美國在經濟上圍堵中國，但川普並不想和中國撕破臉，他只是在累積籌碼，為最終談判做準備。美中鬥而不破，川普是生意人，他知道力挺台灣可能會破壞和中國交易。世界早已天翻地覆，我們還天真的想「維持現狀」，我們頂多能做的是「動態平衡」。正確做法是認清現實，對大陸釋出善意，兩岸就「併購論」探討各種形式，以維護台灣利益。

有人說「大罷免」會殘害民主，其實民主早已死了，今天台灣應思考的是如何在亂世苟存。在世局動盪、東升西降的現實下，唯有理性的台灣才能導致兩岸長期和平，這是最重要的生存法則。

台灣若想要「明天會更好」，必須懂得「和往事乾杯」。每個人都有選擇生活方式的自由，但環境不一定會如我們所願。台灣未來的命運在你我手中，這是生死交關的關鍵時刻！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）