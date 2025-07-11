黃正忠／低碳淨零 「鋅」事誰人知

上過我在政大ＥＭＢＡ講授「企業社會責任」課程的業界學生都知道，多年來我不斷強調礦業金屬資源稀缺與耗竭的重要性，果不其然本世紀才過四分之一，關鍵金屬已成國際競爭與低碳轉型的核心。

上個月受邀到吉隆坡出席亞太區鍍鋅協會三年一度的會員大會，ＥＳＧ的熱門也蔓延到這個行業，不過不是聚焦在鍍鋅產業表面的ＣＳＲ功夫，而是這個行業對全球永續發展有舉足輕重，但尚未廣為人知的角色。

鋅在低碳淨零的能源轉型中至為關鍵，諸如在電塔上應用鍍鋅鋼鐵能延長電網壽命；鍍鋅的扇葉能使風力發電機組達到預期壽命；鍍鋅鋼材支撐太陽能光電設備，而鋅礦冶煉同時產生的鎵、鍺與銦，更是太陽能發電的重要金屬；鋅電池提供電網後援、長效的電力儲存以及行動車載的應用；鍍鋅鋼材為電動車量產提供安全性、長效與較低成本等。

麥肯錫預估應用於能源轉型的鋅，至二○三○年，每年會超過六十五萬公噸，近半應用於鋅電池，從現在到二○三○年成長高達十倍以上，市占將達一成。應用於車體鍍鋅鋼材的鋅，至二○三○年，每年將成長至七十八萬公噸；而應用於電動車的鋅，則從二○二二年的每年五點三萬公噸，到二○三○年成長超過卅萬公噸。

鍍鋅的鋼材具較佳之結構強度、成本效益、耐用性與防腐功能。馬來西亞公共工程部副部長在開幕致詞時強調，馬來西亞政府已在結構化鋼構的標規中，訂定了熱浸鍍鋅的規範；馬來西亞鍍鋅協會也將與公共工程部合作，發展鍍鋅鋼筋的標規，以提升基礎建設工程的耐用性與防腐功能。

每年腐蝕造成的全球成本就高達二點二兆美元，占世界ＧＤＰ超過百分之三。應用在各種領域的鍍鋅鋼材，因為絕佳的防腐效果，可大幅降低生命周期間的維護成本、顯著減少碳排放並提高安全性，全球公認鋅與鍍鋅能有效賦能脫碳化，加速世界邁向低碳淨零。根據國際鋅產業協會公布之數字，全球百分之四的鋼筋市場若改用鍍鋅鋼筋，共可減碳超過六億公噸；美國房市若有一成使用鍍鋅屋頂，共可減碳達五億公噸。

根據四大會計師事務所ＫＰＭＧ針對新竹縣竹北市鳳山溪水月橋、牛埔溪水月意象景觀橋，二座工程經費僅近新台幣三億元橋梁的真實價值分析，結果顯示二座橋在各種台灣常見的腐蝕條件下，每七年或十年維護一次，於一百年生命周期中，橋梁使用熱浸鍍鋅鋼興建及其後續維護費，比使用油漆塗料維護的鋼橋至少節省了新台幣六十億元以上，且能減碳至少六三七公噸。二座小橋尚且如此，更何況能為多少大型公共工程省下龐大的預算。

低碳淨零要會算「鋅」事，舉世皆然，我們還在等英明的領導人為台灣鍍鋅產業點燈照路。看在未來能為政府省下龐大銀兩數字的份上，實在是有點急了！