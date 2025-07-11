詹文男／當AI會看相

好友老張有位美麗的女同事，多年來感情路不是很順遂，至今仍小姑獨處。關心其終身大事的媽媽帶她去看面相，面相老師仔細端詳了半天後說道：「妳只要往南發展，感情絕對有出路！」正當這位美女陷入長考時，媽媽一句話馬上就點出了重點：「妳就是太靠北了！」

雖說是個笑話，但從面相就可看出這人的特質與未來，也是滿神奇的。最近ＡＩ的發展，也有類似的進展。一篇來自華頓商學院、耶魯和印第安納大學學者的研究論文，團隊運用神經網路模型，分析近十萬名ＭＢＡ畢業生的照片，從中萃取出Photo Big 5：從臉部預測出的五大人格特質（開放性、責任感、外向性、親和性、神經質），結果發現這套人格特質不僅準，而且比起學歷、ＧＰＡ、ＧＭＡＴ更能預測薪水、升遷與職涯軌跡。

基本上，在ＡＩ演算法眼中，人臉不只是視覺，更是數據。這項研究的最大震撼，不是技術本身，而是它可能引發的管理邏輯轉變。例如面試不再行禮如儀，而可能只是用照片請ＡＩ先跑一輪；人格不再只靠問卷測試，ＡＩ能快速篩出穩定型人才；而誰會留下來？誰會晉升？ＡＩ能先給你一張「地圖」。或許你也可以這樣解讀：過去我們靠「看人」，現在ＡＩ幫我們「看透人」。

不過，當我們把人格預測交給一個看不見也摸不著的演算法時，組織是否也交出了我們的判斷力？因此，企業領導者應該要自我提醒：

首先，別太快陷入精準的誘惑。Photo Big 5雖然在研究中顯示高預測力，但其背後所倚賴的，是臉部特徵與人格之間的統計關聯。換句話說，它預測的不是「你是誰」，而是「你看起來像什麼樣的人」。這會讓我們掉入一個陷阱，「相似」就等於「一樣」嗎？

別忘了，那些曾被錯看為「怪咖」的創新者、不按常理出牌的企業家，他們的臉上可能沒有外向的微笑、也沒有討喜的眼神，但正是他們顛覆了世界。企業若過度依賴這類工具，可能會錯過那些「不看臉色辦事」的人才。

其次，當企業一邊強調多元與包容，一邊卻用ＡＩ判斷員工臉上的「親和力指數」是否夠高？這難道不是一種高科技版的面相歧視？尤其在ＥＳＧ正成為企業競爭力與信譽的關鍵指標時，使用ＡＩ人格判別技術，是否觸犯了隱私與平等機會的倫理底線？

最後，從管理創新的觀點來看，與其用ＡＩ來篩掉「看起來不對的人」，不如用ＡＩ來幫助每個人看見更好的自己。亦即運用這類技術進行「員工潛能地圖」設計，協助員工理解自己的人格特質對職涯的影響，讓人適其位、人盡其才。

綜言之，ＡＩ不該是裁判，而應是賦能的教練。企業的責任，是建立一個人機共好、協作共創的發展環境，而不是ＡＩ篩選、人類配合的單向選拔機制。ＡＩ能從臉看出性格，令人驚嘆；但當科技愈來愈能「看透人」，我們更應自問：我們還能「看重人」嗎？（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）