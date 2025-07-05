徐遵慈／川普關稅 將改變東協原產地規則

美國川普政府四月宣布「對等關稅」迄今，屢屢延後或修改徵稅計畫，暴露其意在藉關稅施壓達到科技管制及與中國供應鏈脫鉤等目的。這也可解釋東協國家如越南等，雖已提出願意降低關稅及擴大採購美貨等承諾，但仍需提出具體改善中國製商品中轉美國「洗產地」及修改原產地規則（ＲＯＯ）等行動方案，才能換得美國支持。

川普「對等關稅」之下，各區域的最高平均稅率落在東南亞國家，其中，中南半島除泰國外，其餘之越南、柬埔寨、緬甸、寮國更高達四成四至四成九，其共同特點為均與中國有邊界接壤（柬埔寨除外）、高度仰賴中國原料與中間財，及近年成為中資企業海外加工後出口美國的重鎮。「對等關稅」公布後，川普政府與東南亞國家展開談判，除要求改善對美國順差外，更要求各國解決、查緝「洗產地」行為，從嚴核發產地證書，及修改並提高原產地規則等，另須降低自中國進口工業產品。

原產地係產品的國籍，然各國規範不盡相同；越南與我國的認定方法之一為貨品之加工或製造，在本國之附加價值率超過三成與三成五；然美國與一些國家係以實質轉型為主，且海關在個案認定時享有極大權限。依美國調查，部分東南亞國家近年出口美國產品雖符合當地原產地規則，但因多屬大陸製產品在當地進行最低度的加工，因此仍被認定是中國產品的中轉行為。

其中，越南因近年對美國出口與順差金額雙雙暴衝，相應的，越南自中國進口原料、半成品、零配件等金額亦直線上升，被美國視為中國產品借道出口美國的最大中轉國。對此，越南除自四月中旬陸續發布新修改之原產地程序、發動查緝行動外，另據越南媒體報導，越南將導入進口產品溯源系統，正與美國研商制定一套符合全球供應鏈的原產地規則，並研議將越南現行規定「越南製造」需含三成本地製造與附加價值的比率，提高至五成五。

東協國家因與中國政經關係緊密、貿易頻仍，以及在「東協加一」ＦＴＡ、區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）下進口中國貨品可適用零關稅或低關稅，以致大量進口中國的中間財，用以提供當地生產組裝所需，然後出口至其他國家。這種「中國製造、東協出口」的模式引起許多進口國關注。在川普政府對越南等整頓「洗產地」與原產地規則開第一槍的同時，包括印度、澳洲、紐西蘭等，亦正與東協國家協商修訂東協加一ＦＴＡ之下的新原產地規則，預料未來東協國家在雙邊貿易或區域協定下，原產地政策與規則可能出現一波重大變革。

川普祭出高關稅、要求減少對中國供應鏈倚賴，長期而言雖可能有助越南等國建立產業聚落及產業升級，但短中期勢必衝擊當地生產製造，造成供應鏈中斷與生產成本上升，對東南亞國家的台商恐將造成重大衝擊。企業必須提高在地產品加工與增值比例，同時重新規畫生產流程，以確保物料穩定供應並增加在地附加價值。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）