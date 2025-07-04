劉大年／由ＭＧ汽車到麒麟啤酒

ＭＧ汽車原是英國品牌，早已被中國大陸品牌收購，並得到大陸政府的補貼支持；由大陸進口零組件後在台灣組裝，因具有外國品牌血統加持而在台灣熱銷。消費者可以接受在中國大陸製造，但保有歐系設計風格的高性價比；當然也有不少消費者並不了解其幾乎已經沒有「英國成分」，純由大陸製造。而後，政府規定必須逐年提高使用台灣零組件比例，即自製率的規定，ＭＧ汽車必須符合條件才可輸入。

與ＭＧ類似的另一案例，則是在台銷售成績亮眼的日本麒麟啤酒。麒麟在中國大陸投資，並得到中國政府補貼；目前銷售到台灣的麒麟啤酒，實際上多為中國大陸製造。連同進口的其他大陸啤酒，合計在台灣市場占有率已經超過三分之一；其中包括也在大陸生產，同樣接受中國政府補貼的美國百威啤酒。國產啤酒的市場占有率已經跌破五成，國內業者因而提出傾銷及補貼調查，目前已初步認定有傾銷事實，調查仍在進行中，未來預計會對中國啤酒課徵反傾銷稅。

從汽車到啤酒，顯示全球正面臨來自中國大陸的「補貼出口潮」，中國補貼政策幾乎遍及所有產業，因而成為全世界貿易反制措施的箭靶。大陸目前是世界上，被啟動反傾銷及反補貼調查頻率最高的國家。值得注意的是，本文舉例的汽車及啤酒，是透過收購、投資方式包裝成外國品牌，雖在中國大陸製造，但在外觀上具備國際性，成功將品牌與產地區隔。另外在中國官方的補貼政策支持下，在兼具價格競爭優勢、品牌價值加持下進入台灣。儘管台灣本地品牌具有在地化與通路優勢，卻受到此類產品的強大挑戰。

中國雖然是補貼大戶，但是其他國家的補貼政策也不遑多讓，全球已經形成「補貼競賽」，也使得各國更加頻繁引用反傾銷及反補貼制度，以保護國內產業。特別是在美國川普政府對各國橫加關稅下，全球貿易環境將更為競爭，促使各國加大實施貿易反制措施的力道，全球貿易保護主義會繼續升溫。

台灣必須加強制度與產業轉型雙軌並進。首先，ＭＧ汽車的自製率規定，基本上並不符合世界貿易組織ＷＴＯ規範；未來應考慮回歸多邊經貿機制，例如完善反傾銷與反補貼制度，強化預警機制及調查功能。另一方面，應透過轉型升級與通路改革，協助本地廠商走向價值導向與差異化競爭。

從ＭＧ汽車到麒麟啤酒，台灣面對的不單是來自中國製造等國外品牌競爭壓力，而是因應整體產業生態變化及對貿易防衛制度挑戰的問題。政府應強化資訊揭露功能，使民眾更加了解品牌價值及產地標示的重要性；消費者可以在完整資訊下作出選擇，台灣才能有效因應外來衝擊，建立具有韌性的貿易環境。（作者為中經院區域發展研究中心主任）