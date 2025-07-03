黃齊元／美國世紀終結對台灣的影響

川普日前閃電出兵攻打伊朗，並不特別讓人意外，因為他已預告要這麼做。川普當然知道戰爭的代價，但他被以色列強逼不得不行動，希望以戰止戰。

值得注意的是，川普和內唐亞胡若即若離的關係。兩個月前川普訪問中東，和阿拉伯國家大談交易，刻意阻止以色列攻打伊朗。後來美國直接和哈瑪斯進行人質談判，跳過以色列；但內唐亞胡執意攻打伊朗，擺明要把美國拖下水，成功達成目的。這是兩大賭徒間的競合，後續仍未可知，但川普內外不討好，明顯居於下風。

川普善於運用危機，謀取政治利益，他強力介入洛杉磯暴動事件就是一例，轉移焦點並削弱地方政府正當性，白宮聲稱這是政治勝利。社會撕裂加劇對川普來說是好事，只要其對金融市場的衝擊在可控範圍內。

川普所創造的危機，美國國內和全世界都看得到，並提出警告，只有台灣視若無睹。美國前國防部長蓋茲表示，川普已無可救藥，既不具備三軍統帥資格，也不具應有的能力。紐約時報社論表示，美國已不再是一個穩定的國家，而且正日漸不穩。

政治學者法蘭西斯．福山表示，馬斯克和川普鬧翻，對美國帶來巨大災難；如果身為美國企業希望所繫的特斯拉失敗了，整個國家會受到影響。

日前過世的美國「軟實力」政治大師奈伊，於生前最後一篇文章表示，川普過度關注盟友「搭便車」的代價，卻忽略了美國才是司機，美國的力量來自於相互依存。川普正在對脫鉤下注，走向一場悲劇式的結局。

近期所有的兵推，都建立在中共主動攻擊台灣的假設上，這是錯誤的預期。更可能情境是美國爆發巨大危機，不管是政治、金融，或全世界發生一連串動亂，導致第三次世界大戰；美國無暇兼顧台灣，川普藉機和習近平進行交易。我們心中的救星卻可能是問題根源，而中國大陸才是解方。

台灣雖想和大陸談判，卻沒有認清環境變化。副總統蕭美琴在接受外媒採訪時表示，兩岸維持現狀符合當今所有人、包括中國在內的最佳利益，做法是影響對岸決策評估，台灣能同時處理「能力」及「意圖」，讓中共明白侵略台灣將付出極大代價。但現實是台灣並無掌控權，從大國博弈角度來看，情勢對大陸愈來愈有利。

令人擔憂的是，無論全球局勢起多大變化，台灣唯一關心的就只有大罷免。我相信大陸已有腹案劇本，針對美國、世界和台灣局勢進行模擬演練；台灣除了政治之外還有能源危機。可以確定的是大陸如有動作，將會像以色列一樣出人意料，但觸發點來自於外在環境因素。

中美在經濟、科技和金融上正快速脫鉤，但這對中國大陸是好事；去年宣稱「香港玩完了」的美國經濟學家羅奇最近修正其看法，中國企業積極走向世界，中國製造愈來愈強，大陸正承接起美國放棄的世界協調者角色。台灣想成為經濟「日不落國」，但ＡＩ並無法扭轉台灣日漸孤立的現實，一面倚美只會加速這個進程。

最近川普抱怨自己無論做再多，都拿不到諾貝爾和平獎；斡旋台海和平可能是其最佳機會，那些期待美國和中共對抗的人應趕快覺醒。

川普敢攻打伊朗並放狠話，但他敢為了台灣和中共起衝突嗎？今天台灣應擔心的不是川普會做什麼，答案已很清楚；重點是大陸會如何因應全球亂局，台灣的關鍵時刻即將到來！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）