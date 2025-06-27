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黃耀輝／刪補助害地方父老 才該被罷免

聯合報／ 黃耀輝

主計總處片面修改「對直轄市及縣市政府補助辦法」，並突然要求各級政府於三日內函復意見，做法近於突襲。尤其行政院前不久才史無前例地統刪一般補助款高達六三六億，占二成五，違憲、違法又悖離情理，對地方政府及弱勢造成劇烈衝擊。主計總處再度破壞中央與地方的夥伴關係，實在是粗暴。

就程序而言，八十九年主計處改革補助款制度並改進「補助辦法」，用途及分配公式都由中央機關與地方政府集思廣益認定；定案後也續邀地方多次討論，充分尊重地方的自治與財政權。現在的主計總處重修補助辦法，卻未廣徵各方意見，有欠光明磊落；事後又要地方倉促回應，簡直是荒誕不經。

行政院長卓榮泰，更將統刪一般補助當作「輪迴」，講出「審查預算時支持中央的立委，將優先協助其所屬地方政府」的報復性偏差言論，暴露賴清德總統的「團結論」純屬口是心非。

就實質而言，主計總處說統籌稅款已大幅提升，地方足以支應基本支出，故刪除基本財政收支及差短的定義，還將一般補助的優先順序移置於計畫補助之後；並刪除原一般補助的四項用途（基本收支差短與教育、社福及基本設施等補助經費），改為「經常、普及、基本建設或維運性質、財政均衡」等模糊不清的用詞，給予中央任性裁量的空間，必然減少補助。

原來的教育、社會福利等補助經費，屬國家應保障弱勢的憲法義務，包括國家應注重各地區教育之均衡發展，邊遠及貧瘠地區之教育由國庫補助之；國家應重視社會救助、福利服務、社會保險等社福，對救濟性支出應優先編列等等。補助辦法草案未保留社福、教育補助，也違反憲法關於國民平等權的保障。此外，要求地方百分之十的分擔款，違反一般補助的性質、違反應補助地方的憲法強制規範。

何況，主計總處所指修改補助辦法的法律依據，刻意忽視三月底生效的財劃法第卅條第三項已明訂「中央給予地方之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度（即一一三年度）預算編列數」，因此主計總處無論如何修改，只要一般補助款減少，就違反了母法的規定。補助辦法是法律授權的行政命令，抵觸法律當然無效。

最重要的是，立法院刪減的並非「歲入」，也就是仍給中央原編的收入，中央從來就就沒有「缺錢」的問題。刪減的是浪費性、不必要的「歲出」，最後歲出規模仍創歷史新高，根本就沒有影響民眾權益，且幫中央政府創造賸餘，讓中央將來可用於更重要、必要的支出。

賴政府自始就造謠說謊，欺騙誤導民眾，搞「大罷免」實在是傷天害理、倒行逆施。明理的民眾應該覺醒，現在賴政府粗暴刪減地方政府的補助款收入，才真的是傷害地方政府及弱勢民眾的權益；真正該遭到罷免的，就是公然支持或暗助賴政府刪減補助款的綠委和議員！（作者為台北商業大學財稅系教授）

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