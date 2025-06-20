劉大年／美中倫敦談判 只是調節衝突

最近美國與中國大陸在倫敦的經貿談判，雖未簽署正式協議，但雙方達成初步共識，可視為五月中日內瓦會議，雙方同意暫停自四月初失控的關稅戰，並且建立談判機制的具體成果。

此次談判主要共識是雙方放寬部分互相「卡脖子」的措施，中國大陸調整稀土與永磁材料的出口限制，以換取美方鬆動對中國的技術封鎖，包括允許部分非軍事用先進材料、航空零組件與半導體周邊設計軟體的出口禁令。不過上述項目並未涉及高階晶片、先進製程設備等最核心技術，美方對中國大陸「技術圍堵」的政策並未改變。

其次，雙方也同意延續在日內瓦會議的關稅機制。美國承諾目前對中國商品平均百分之五十五的關稅，不再追加新的關稅，中國大陸則保留百分之十的關稅。另外，美方也釋出善意，同意暫時不撤銷中國學生簽證措施。

美中倫敦會議，舒緩日內瓦會議後雙方毫不讓步的情勢，是妥協式階段性成果；但並未改變美中對抗的本質，美、中長期走入對抗趨勢更加明顯；因為雙方在核心技術、產業補貼及經貿限制的分歧仍然根深蒂固，立場更是寸土不讓。此次稀土出口與管制措施只算是交易籌碼，是雙方「調整衝突節奏」的工具，但絕非解決根本矛盾的手段。

全球可望因美中協議的緩和，短期內減緩供應鏈中斷風險，並降低經濟成長的不確定。然而長期各國仍需推動「技術去風險」與「供應來源多元化」以降低依賴。未來全球供應鏈將持續呈現「敏感分區、制度分流」的趨勢。對多數國家與企業而言，不再是傳統自由貿易或保護主義的選擇，而是面對制度信任、政策穩定性與技術管制下的實質營運風險。例如，美國將更加強調其供應鏈夥伴是否遵守進出口管制、資安審查、關鍵技術來源等規範；而中國則強化與「全球南方」在資源、金融與製造鏈的雙邊安排，加速營造「去美國化」的替代模式。

在制度競爭已成全球貿易的新主軸下，台灣不僅要強化產業韌性、積極切入區域性協定；更要提升治理透明度、政策穩定性與對外制度連結能力。

未來美、中談判觀察重點，首先是雙方是否可以由目前不追加關稅，進展到降低關稅的層次；另外則是在其他「深水區」展開實質性談判，例如補貼、國有企業監管及其他技術管制措施。

綜合而言，美、中雙方各有談判籌碼，此次則是將非關稅措施以「包裹式」的方式進行交換。關稅並非談判重點，雙方只承諾不再提高關稅，此與包括台灣等其他國家與美國進行「對等關稅」談判的情境不同；各國普遍欠缺「卡美國脖子」的籌碼，美國居於絕對優勢，各國則必須調降關稅，並搭配改善其他非關稅措施，以換取美國削減對等關稅。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）