黃齊元／兩岸併購交易條件的設計

第二次川習會，川普強調「高度尊重習主席」，並認為兩國合作潛力巨大，能共同做成許多好事。這不是客套話，而是川普真實心聲。

川普內憂外患，信譽正在快速下降，在俄烏調停失敗後，推出「又大又美減稅法案」，卻和馬斯克鬧翻，美國長期債券市場又遭投資人拋售。他急需戰功來扳回一城，因此和中國的談判絕不能失敗。

習近平當然不會放棄這個機會，他向川普表示：「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」這雖是點到為止，但語氣很重，對象也很清楚。

習近平基本上已封殺未來台灣成為麻煩製造者的可能，他也把一般台灣人民和台獨分裂分子做一區隔。川普新聞稿未提此點，但這才是真正關鍵。川普特別強調稀土問題已解決，可見中國政策的確打到美國痛處。習近平在某些地方可以讓步，但對台灣問題絕對不會妥協，川普會在乎台灣嗎？

美中關係，未來最重要主軸是「領袖對領袖」，也就是川普和習近平。美國國務卿魯比歐日前批評六四天安門事件，以及美國防部長赫塞斯在香格里拉對話上聲稱「會明確保衛台灣」，這些聽聽就好。真正決策者是川普，他只要交易、不想戰爭。

觀察現況，未來幾年應不致發生台海戰爭，除非台灣踩到紅線，但「台灣交易」輪廓愈來愈清晰，只是時間和形式問題。在美中交易過程中，時候到了，必有一方會打這張牌。

從烏克蘭奇襲俄國、印巴空戰到近期以伊開戰，可見戰爭形式已完全改變，再加上台灣能源又有破口，因此不論我們買多少武器，命運幾已確定。若美國未來繼續亂下去，大陸逮到機會即有可能強力逼和。台灣要避免淪為烏克蘭，必須開始認真思考和談方案。

假如川普總統可以任意吞併加拿大、格陵蘭，更名墨西哥灣為「美國灣」、波斯灣為「阿拉伯灣」，他有立場阻止其他國家做同樣的事情嗎？請想像如果大陸將台灣海峽更名為福建海峽，會發生什麼事情？全世界除了聲援台灣抗議外，有誰願意為此和中國大動干戈？

賴總統就職周年前提出「併購論」，表示大公司應先提條件，而不是小公司。但我們自己卻不能不主動思考可能條件，最理想的情況是台灣仍保持主體性（公司沒有下市）而非被併購（變成大公司部門），要的是和大陸同組「產業控股公司」；控股公司好比聯盟，而台灣是一個子公司。

過去大陸曾規畫福建平潭示範區，給予各種特殊優惠，被視為「一國兩制」試驗場，但政治敏感、配套不足，最後以失敗告終。現在大陸又規畫福建為「兩岸融合示範區」；未來或許台灣可規畫金門或台中為台灣的示範區，在兩岸分別試點，陸方可特別針對台灣傳統產業給予支持。

成功的併購交易須平衡各方利益，面子和裡子兼顧，對外應和解、對內能交代。但「併購」可能只是政府表面說詞，兩岸對抗力度正不斷上升。大陸會密切觀察「大罷免」結果，但絕對不動聲色，以免被執政黨操作抗中牌；台灣愈獨則大陸愈統，很可能引發危機。

作為交易高手，川普必會把阻力化為助力，習近平也看準這一點，因此兩岸終會走上談判之路。面對美中和解氛圍，台灣未來命運為何？從馬斯克經驗可知，川普翻臉比翻書還快。面對未來「併購」的可能，小公司當然也可以提條件！

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）