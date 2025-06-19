黃正忠／ＡＩ賦能永續的初心

世界的發展並未隨著經濟成長更加安定與健康，反而在資源耗竭、生態失衡、氣候變遷與社會兩極化等領域更加惡化，現代科技與快速有效的遷徙，使人類與萬物在一個愈來愈小的地球上，互相依賴與衝擊的程度愈來愈高。

要解決全球性爭議事務，勢必得透過國際平台，然而邁入廿一世紀以來，疲軟無力的國際治理，一直是世界性永續發展問題無法有效根治的關鍵，從聯合國到各種多邊政府組織，到七大工業國（Ｇ７）與二十大工業國（Ｇ20）皆然。川普2.0各項作為帶來世界性的動盪及不受控，簡直是全球治理無能的巔峰之最，國際政治邁入群龍無首的「G○」時代。

位於瑞士由二百家先進企業組成的世界企業永續發展協會（WBCSD），在二○一○年左右便呼籲企業界應重新定義價值，為了追求一個穩定安全及可支持九十到一百億世界人口的二○五○，企業界應致力追求財務獲利、環境平衡與社會安定的三重盈餘。世界百大經濟體中，大型跨國企業占比至今已過半，換句話說，企業愈來愈有可以力挽狂瀾的力道。反之，加害世界性不可持續的威脅，超出人們有限的想像。

二○一九年美國商業組織「企業圓桌會」（Business Roundtable）號召一八一位大企業執行長連署「企業目的初心聲明」，他們深信自由市場體制是為所有人創造好工作、強大且可持續的經濟、創新、健康的環境、與商機的最好方式。他們提出五項共同承諾，包括：為顧客提供價值、投資員工、公平並有道德地對待供應商、支持營運所在地的社區、為股東創造長期的價值等。

此並非企業不再只為股東服務，或放棄「股東利益至上」原則，而是企業存在的目的初心向多元利害關係人、環境與社會正義靠攏，企業價值須考慮外部性，納入衡量營運對社會與環境的衝擊，以長期價值取代短視近利，也就是大家都可一起活命的簡單道理。這些都促成了二○二○年新冠疫災發生前後，世界經濟論壇開始推廣「利害關係人資本主義」新主張。

就在黃仁勳執行長宣布輝達（NVIDIA）的海外總部將落腳北士科後十天，電電公會、台灣大與全球永續賦能倡議組織（GeSI）在台北市舉辦「全球ＡＩ賦能永續高峰會」，以「ＡＩ的目的初心」（AI with Purpose）為主題。數位化資訊科技歷經數十年發展後，才驚覺能源、資源、關鍵材料、電子廢棄物、數位治理與人權、資安、詐騙、假消息等科技風險已衝擊至巨。

ＡＩ是當紅炸子雞，應鑑往知來內化三重盈餘的理念與實務，正視ＡＩ背後大量耗能與排碳、大量用水與缺水，大量金屬與地緣政治，數據中心與環境平衡、隱私權與道德、不實數據與資安帶來ＡＩ誤用的風暴等，都是當下ＡＩ酷炫與高投報背後必須同步處理的議題。

ＡＩ得讓世界活得更好，賦能永續的目的初心必須擺中間，才能看到有希望的曙光。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）