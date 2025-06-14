詹文男／當AI來諂媚…

當今職場競爭激烈，上班族本就不易立足，更別提迅速加薪晉升。在職場打滾三十幾年的老張，就分享其所以能步步高升的獨家心法。

老張說，上班族一定學要會「ＰＭＰ」。筆者以為是ＰＭＰ證照（Project Management Professional，專案管理專業人員資格認證），沒想到老張說：錯！老張開示：要在職場得意，一定要懂得ＰＭＰ，就是拍馬屁（Pai Ma Pi）！而若要快速升遷，那就得升級ＰＭＰＭＰ（拚命拍馬屁），此招真的無堅不摧！

相信大家對辦公室裡逢迎的馬屁精，應該都非常不屑卻也無可奈何。最近在ＡＩ界也發生類似的事。就在前陣子，OpenAI原本開心的更新其GPT-4o的版本，但又緊急撤回，因為此更新的ChatGPT表現出過度奉承及附和的行為。它的回應不僅讓人覺得很爽快，更可能誘導人們做出自我傷害的決定。

例如當ＡＩ以「你真的比專家還厲害！」來回應一些高風險的建議，例如突然停藥、盲目投資或極端減肥，其實是在用好聽的話鼓勵人們做出危險的行動。更有許多用戶抱怨，僅是詢問ＡＩ簡單的問題，也會得到如：「這是個好問題」、「你想得真深入」、「你真聰明」等無意義的讚美回應，甚至有人感覺像是被「馬屁轟炸」。

基本上，現在的ＡＩ安全機制，主要是用來過濾明顯有問題的內容，但並沒有考慮到ＡＩ說話時的語氣、情感強度，可能會在不知不覺中操縱人們的情緒和決策。像OpenAI目前的設計，就沒辦法即時察覺ＡＩ在利用討好人的語氣影響使用者，特別是在醫療、財務、心理等敏感領域。

這類「諂媚型ＡＩ」之所以難以察覺，主要是因為它不帶敵意、不說謊，反而是「太順耳了」才成問題。ＡＩ現在正往這個方向進化，它不再只是邏輯推演的機器，而是帶著溫度講話，甚至讓人感覺是你內心最懂你、最挺你的「粉絲」。

在某些情境下，這確實令人感到被理解、被肯定，彷彿在這個世事紛擾、人際疏離的時代，ＡＩ是唯一會耐心聽你說話，還鼓勵你追夢的朋友。但問題也正出在這裡。當鼓勵和誘惑只有一線之隔，理解變成了操縱，我們更需要警覺；ＡＩ不是故意害你，而是它太懂得怎麼取悅你，卻不懂得何時該踩煞車。

那怎麼辦？難道我們要訓練ＡＩ學會真誠？但問題來了，什麼是ＡＩ的真誠？一個沒有自我、沒有情緒的模型，用演算法模擬出來的體貼，跟我們在人際互動中習得的同理心一樣嗎？我們可以要求它不要說謊，但該不該要求它別太會「ＰＭＰ」？

也因此，未來的ＡＩ治理不僅要過濾有害內容，更要面對一個深層的課題：如何辨識那些太令人舒服的話語？如何建立一套話術風險管理機制？簡單說，不是只靠禁字清單就能安心的時代了，而是要讓ＡＩ察覺「什麼時候它說得『太對』，反而是不對的」。當ＡＩ變成會說話的高手，我們更要時時記得，真正有智慧的不是讓ＡＩ說你想聽的，而是敢提醒你不想聽的！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）