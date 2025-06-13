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丁予嘉／超級風暴，即將來襲

聯合報／ 丁予嘉

二○二○年新冠肺炎爆發之後，各國競賽式的印鈔撒錢以挽救脆弱的經濟。經濟增長是救回來了，副作用也避免不了；通貨膨脹持續升高，逼著各國央行紛紛快速升息，緊縮貨幣供給，以抑制猛爆性的物價上漲。當然，副作用再次避免不了，經濟衰退的憂慮甚囂塵上。

二○二三年Ｆed把聯邦資金利率升到五％至五點二五％，經濟衰退的倡議就不曾中斷過。時間來到二○二五年的六月，儘管Ｆed已降息一百個基點，美國十年期國債殖利率，依然高達四點五％，前兩周標售的廿年期公債也不符預期，得標利率高達五點○四％。前陣子才公布的美國第一季經濟成長率，為負的○點二％。

我確認美國經濟會在下半年開始衰退，並且不同於這個世紀的前廿四年，這次的衰退將較長、較深。原因如下：

一、實質利率為正，且大於一點二五％，持續一年以上。歷史經驗告訴我們，若上述情況發生則衰退將臨，且股市將面臨大幅修正。美國自二○二四年三月開始至今，實質利率大於一點二五％，已經歷時十五個月。

二、歷史新高的聯邦赤字持續排擠私部門借貸，利率將持續處於高位，打消經濟復甦動力。

三、通貨膨脹率會因川普關稅而居高不下，過於頻繁的反反覆覆，關稅協議必定是緣木求魚。今年下半年的通膨水準將似脫韁野馬，Ｆed不但沒有降息空間，甚至可能加速升息。

四、仔細研究「又大又美減稅法案」，根本就是提油救火！不但增加聯邦赤字，更使貧富懸殊加大（劫貧濟富），不但不會增加消費，反而更加速社會不安。

五、利率居高不下的另一副作用，就是岌岌可危的商用不動產市場，即將在未來兩年內到期的二點七兆美元債務，將面臨骨牌式的違約與倒閉，更可能拖累二百家以上的商業銀行。

以上的原因，均會相互影響、相互牽制，進而造成政策上的兩難。Ｆed深知持續很久的正實質利率，對經濟成長有拖累作用；財政部更確切知道卅六兆美元的聯邦赤字，僅支付利息就難以持續；商業部也有充分資料顯示，民間債務也岌岌可危。但沒有人敢跟川普警示風險，Ｆed更不敢降息；控制通膨與充分就業之間，Ｆed顯然是要控制通膨為先，理由再清楚不過了！

就從六月開始，川普關稅開始發威，沃爾瑪貨架上的商品，從生鮮、民生必需品，到文具、玩具、電子產品，漲幅從八％、四十％到甚至翻倍，下半年通膨必定成為美國人民的噩夢。

不同意我看法的人當然不少，他們說美國現在股市新高，就業市場穩定而健康，通膨率有明顯下降，僅三％左右而已，實可接受；聯邦債務其來有自，存在已久，只要經濟成長個兩年，稅收增加債務自然減少，問題不大。

持此看法的人，應該是被「不理性榮景」蒙蔽了雙眼。殊不知二○二三年，ＡＩ啟動了這波長達將近三年的股市多頭。驚人的類似也曾在一九九七年發生過，導致二○○○年的崩盤，其名為「互聯網泡沫」或稱dot com bubble；把Nasdaq的線圖調出來比對一下，就知道我所言不假。

最後，為什麼這次的衰退會又長、又深？一句話，因為川普的橫空出世！

（作者為經濟學家）

降息 通膨 經濟衰退 升息 Fed

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