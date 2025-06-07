劉大年／不對等的對等關稅談判

自從川普總統在四月二日「解放日」，宣布對全球對等關稅措施，引發全球劇烈震盪。雖然在四月九日宣布九十天緩衝談判期，期間一律維持百分之十的基礎關稅，不過將對美國報復的中國大陸排除在外。形成美國與各國開始談判，但與中國大陸則陷入關稅戰。直到五月初美國與英國率先達成協議，而後又峰迴路轉宣布與中國大陸達成移除報復性關稅，以及九十天的緩衝談判期，全球暫時脫離貿易戰陰影。

美國聲明美英協議將是美國與其他國家談判藍本。美英協議主要集中在特定商品的關稅調整，並未涵蓋服務貿易、數位稅等關鍵議題，所以只能算是一個小型的經貿協議。此協議重點是美國的稅率還高於英國。因為美國主要調降對英國追加的對等關稅，由於英國對美國沒有追加關稅，所以由一般最惠國關稅進行調降。結果是英國讓得多，美國給的少。但是諷刺的是，去年英國對美國還有約一百廿億美元的貿易赤字；依據川普的邏輯，美國應該對英國大開大放，凸顯各國與美國談判處於不對等的劣勢。

台灣目前平均關稅約百分之六點五，而美國的平均關稅則為百分之三點三，但美國對台灣對等關稅卻高達百分之卅二。根據美國與英國談判的模式，台灣必須大幅削減百分之六點五的關稅、消除非關稅障礙及其他措施，以「包裹式」的改革，才能換取美國只調降對等關稅，對台灣當然不公平。

川普一向將關稅視為談判籌碼，要求各國配合美國改善，台灣對美國全面降稅，甚至歸零已經不可避免。未來必須力爭分階段降低高關稅產品。其次，根據美英協議的結果，美國對英國對等關稅大致仍維持在百分之十，未來美國對台灣的對等關稅可能也不會低，直接衝擊台灣對美國出口。

除了對等關稅外，美國也根據國內二三二貿易法，以危急國家安全為理由，對鋼鐵及鋁製品，以及車輛與其零組件，加徵百分之廿五的關稅。另外對半導體、關鍵礦物、藥品、銅及木材等項目則在調查階段，未來會公布最新稅率，各國對於美國這種片面加徵關稅的手段也莫可奈何。

「二三二關稅」對台灣影響超過對等關稅，因為半導體是台灣對美國最主要出口，以及對美國順差最大來源。美國一直在意美國半導體式微，不但要回復競爭力，還必須在美國製造；未來美國對半導體關稅可能不低，對於過去大多是零關稅的台灣半導體，影響不小。

綜合而言，以美國為軸心的雙邊談判模式，與世界貿易組織（ＷＴＯ）多邊互惠原則背道而馳。川普不甩ＷＴＯ不是新聞，但在美國「帶動」下，各國「被迫」只對美國降稅，也違反ＷＴＯ不歧視原則，今年成立卅周年的ＷＴＯ，在川普肆意妄為下，更顯得搖搖欲墜。（作者為中經院區域發展研究中心主任）