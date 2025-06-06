黃耀輝／亂刪地方補助 違憲犯法悖情理

賴政府上台一年多，沒幹過正事，卻搞了不少詐騙；例如以立院刪減預算，捏造弱勢團體的房租補貼、育兒津貼被砍等假訊息，為大罷免添油加火，可謂劣跡斑斑。

最近的倒行逆施，就是行政院以一一四年度中央政府總預算遭立院通案刪減，自行刪減有困難的歪理，大砍應給地方政府的一般性補助款六三六億，占原編數的二成五。霸凌缺錢的地方政府，傷害基層弱勢民眾，這是史上前所未見，中央政府違憲、犯法、悖理、無情的暴行，應予嚴厲譴責！

憲法本文第一四七條「基本國策」明定，為謀地方的平衡發展，中央有「應酌予補助」地方政府的義務。第一六三條明定「國家應注重各地區教育之均衡發展，並推行社會教育，以提高一般國民之文化水準，邊遠及貧瘠地區之教育文化經費，由國庫補助之」。憲法增修條文第十條也要求中央應保障原住民族與離島發展，重視教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業，另規定對教育、科學、文化之經費，尤其國民教育之經費應優先編列。

而主計總處將「一般性補助」限制於地方政府的基本收支差短，及教育、社福、基本設施等用途，行政院卻無差別地大砍該補助款，使高度依賴補助之縣市少了救命錢，而無以實現保障弱勢、實踐社會正義、促進均衡發展等上述憲定的法定義務，更違反憲法第七條人民平等權，保障人民不因身處貧瘠地區而遭不公平待遇。在中央與地方權限畫分上，憲法一一一條規定「遇有爭議時，由立法院解決之」，行政院憑什麼逕刪地方補助？

立院審議通過的預算案即為法定預算，依釋字三九一號解釋「與法律案相當」，行政院提起覆議也已失敗。除非「遇特殊事故」而有裁減經費之必要，才得經行政院會決議，呈請總統以令裁減；地方政府也並無違反規定須「得酌減」補助。中央亂砍一般補助款後，地方僅剩一八六五億，遠低於上年度的二三○三億；行政院公然違反預算法、財劃法、地方制度法、補助辦法，更破壞財政紀律。

何況，中央原歲出膨脹一成，被立院刪減中央政府不必要且浪費的出國、文宣等支出後，仍是史上最高的二．九三兆；非法律義務支出高達一．三兆，行政院調降六三六億僅占百分之二，其實毫無困難，若非心狠手辣怎敢大砍地方補助款二成五？從內政部長強迫地方更改路名、浪費納稅人血汗錢，以及監委公務車私用等敗壞官箴情事，相對於立院無法刪減貪腐官吏人事費的無奈，更凸顯賴政府背離天理、冷酷無情。

明明主計總處將一般性補助、人事費、弱勢福利津貼補助等，在歷年的總預算列為「依法律明定必須編列之經費，即行政部門無法因財政困難而逕予緊縮或刪減」之「法定義務支出」；主計長陳淑姿竟向卓揆提出大砍地方補助款的餿主意，證明陳主計長工於政治算計，不惜敗壞財政紀律、犧牲基層權益與地方政府為敵，實在嚴重不適任。

此外，許多民進黨籍的縣市長、區域立委及議員，竟然幫中央亂砍地方補助款幫腔，胳臂向府院黨中央彎，忘了家鄉的人民才是主人，辜負地方選民的託付，這才應當以罷免來制裁！（作者為台北商業大學財稅系教授）