黃齊元／台灣應加速「和中投美」

最近隨著美中關稅談判暫時和解，賴總統言論也趨向緩和，包括就職周年演講及媒體專訪。為何會如此？因為川普想和中國做大交易，台灣不能成為麻煩製造者，別讓川普不開心！

如果中國因台灣而生氣，美國也會生氣。假如習近平對川普說「我很想和你做生意，但台灣這樣鬧，我在國內面臨很大壓力」，你想川普會有何反應？最近多家外國媒體評論台海風險，並建議美國應加強管束台灣，美智庫甚至促擬撤僑計畫，逼得賴總統不得不正視現實。

川普是精明的商人，他只在乎商業利益。做生意就是要抓住主要目標，如大國及大企業，包括中國、日本、印度及台積電、輝達、蘋果和沃爾瑪等，而打擊敵人更要殺雞儆猴，如華為和哈佛等；但如果對手強硬有實力，川普會知難而退。這也是最近為何台積電態度突然硬起來，強調晶片若有關稅就會放慢對美投資。

川普最關心的是投資美國。最近日本首相石破茂對川普表示，敦促美國取消關稅措施的立場不變，希望日本能以投資取代關稅；川普馬上改變態度，表示日本製鐵收購美國鋼鐵計畫可以放行，因為將可創造七萬個工作機會，為美國帶來一四○億美元經濟效益。兩家公司合併後規模全球第三，而且總部設在美國。

由此可知為何賴總統要在此時成立主權基金，而且於五二○高調宣布。台灣或可對美國表示，「未來五年將對美投資兩千億美元，在科技領域全面合作」。這絕對是「跪美基金」，但台灣不能沒有美國；如果外匯存底不用於投資，未來恐怕也會被強迫轉換為百年零息債券。美財政部長貝森特說台灣有「很好的提案」，或許就是這個。

台灣沒有什麼選擇，近期美國國安會大裁員，「知台派」失勢；台灣要是繼續指控中共為侵略者，只會淪為下一個烏克蘭。面對見錢眼開的川普，台灣必須砸錢，這是賣身契，但也是護身符。

台灣的危機，不只在於美國關稅衝擊以及川普外交政策，還有我們自身的問題。核電停機後，台灣能源結構異常脆弱，連美國在台協會和黃仁勳都呼籲台灣恢復核電。近期停電不斷，未來中共只要封鎖天然氣進口，台灣就沒得玩，根本不需大動干戈。

接下來的川習會，中國已占上風，只要端出有創意的提案，應可打動川普；比如說，習近平可提議以五千億美元幫助美國興建高速鐵路，如同百年前華人赴美造鐵路一樣。鐵路是重要基礎建設投資，不僅能帶動經濟發展，還可以振興工業。習近平甚至可以加碼，但前提是川普促成兩岸和解。

美國對中政策仍陷在戰略威懾、讓中國付出沉重代價的老套中；但這對中共沒有效，也不是川普心中所想的。美國會逼迫台灣增加國防預算，但那是為了要台灣花錢軍購，並非真正能派上用場。

過去兩岸地緣政治風險，在於台灣不當言論踩到中共紅線。但未來還有一種風險，就是這種言論破壞美中達成交易的可能性，屬於商業、而非軍事性質。對川普而言，這是更嚴重的事，他要交易、不要戰爭，因此未來兩岸需比賽和美國交易的能力。

賴總統最近接受日媒訪問時談到兩岸關係，希望把對抗轉為對話、封鎖轉為合作，這是一個正面的轉變；兩岸沒有什麼不能談，只要對岸能正視中華民國存在的事實。但台灣必須為川普先把鈔票準備好，也許經濟部長郭智輝最好的出路是外交部長！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）