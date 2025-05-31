徐遵慈／關稅戰亂東協供應鏈與投資布局

美國總統川普重返執政後，迄今簽署逾百項行政命令及頒布多項經貿政策，包括實施數波關稅措施，針對鋼鋁、汽車與零組件等課徵產品別關稅，及宣布針對國家別課徵「對等關稅」，另並預告將公布對藥品、半導體課稅清單。川普藉由極限施壓，期減少美國貿易逆差，帶動製造業回流美國。

依據「對等關稅」清單，東南亞地區成為全球重災區，十一國（東協十國與東帝汶）平均稅率逼近卅一％，其中中南半島五國中除泰國低於四十％（卅六％）外，其餘四國皆超過四十％，依序為柬埔寨四十九％、寮國四十八％、越南四十六％、緬甸四十四％，其他如印尼、馬來西亞亦屬中高稅率國家。如「對等關稅」果真實施，東南亞將是災情最慘重區域。目前，美國與各國正在進行談判，最終談判結果及各國回應措施將對各國影響深遠。

東協國家從拜登總統任內的緊密與戰略夥伴、「友岸外包」的重要投資地，瞬間淪為川普政府重拳打擊的對象，其原因並不僅僅是因為這些國家對美國享有大幅貿易順差，更因為這些國家與中國間密切的政經關係、頻繁的貿易往來，及近年中資企業大量湧入等因素。美國從進出口商品品項、金額、當地產能等數據比對分析，認為中南半島已是中國製產品組裝轉運美國的重鎮，構成「洗產地」等貿易詐欺。此外，美國認為一些東協國家「非關稅障礙」林立，包括關務程序、技術性貿易障礙（ＴＢＴ）、政府補貼、加值稅等繁多稅目，以及匯率操縱等，將其加總累計視為美國產品出口的額外成本，希望藉由課徵「對等關稅」一次性「矯正」對美國不公平待遇。

為爭取調降稅率，目前越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞等國已發布原產地（ＲＯＯ）認定新規則或展開查緝行動，以減少「中國製造、當地組裝」後貿易轉運行為，同時也承諾將檢討相關法規或制度。此外，東協國家也是近來美國一波波課徵反傾銷稅的主要對象，產品範圍涵蓋鋼鋁、太陽能板與太陽能模組、木製品與家具、電子產品等等，未來各國政府對這些高風險產業別的監管也將更趨嚴格。

東協國家曾是拜登政府印太戰略下的重要夥伴，近年更因供應鏈移轉與「中國加一」策略而在美中之間左右逢源，地位水漲船高，如今卻遭受川普關稅戰的重擊，雖然美國國際貿易法院頃裁決川普決策逾越總統權限，然一般認為即使最終川普調降或撤銷「對等關稅」，但如東協對貿易失衡、「洗產地」或其他制度改革成果不彰，川普仍可動用各種懲罰機制。

川普關稅戰打亂東協供應鏈與廠商投資布局，除東協各國的關稅差距恐啟動區域內部移動潮，如菲律賓因稅率僅十七％，可能受到一些產業青睞，或帶動更多廠商赴美投資外，由於區域內簡單組裝加工後出口美國的投資模式將日益不可行，預料眾多中小型廠商恐將倒閉關廠，但也將促使一些廠商加強自製率與國產化，進而助長產業升級。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）