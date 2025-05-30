詹文男／究竟要讓AI代理還是助理？

今年資訊科技產業界最火紅的議題就是AI Agent（ＡＩ代理人）。這是一種能夠自主感知、決策和執行任務，且不需要人為介入的ＡＩ應用。亦即ＡＩ會記憶檢索、會分析推理、會自主行動，也會學習與反思。

這是技術上一個很大的進展，我們都知道ＡＩ就像是一個很聰明的大腦，它會認得圖片、寫作文、回答問題，幫人翻譯、寫程式、做影片。但它通常只會做一件事，而且你問它什麼，它就回答什麼，它不會自己去找事情做。就像一個很聽話、但沒什麼主見的機器人。

那什麼是AI Agent呢？它就像是一個會自己想事情、自己做事情的小幫手。它不但會回答你的問題，還會自己安排要做的工作，例如你說：「幫我查台北天氣、訂餐廳、寫生日卡」，AI Agent會先查天氣、再找適合的餐廳、最後寫好卡片給你，自己一步一步完成，不用你一直提醒它。

這種能力，就像是一位貼心又能幹的數位特助，而不只是冷冰冰的程式工具。它不再只是被動地等人下指令，而是能夠根據使用者的目標與偏好，主動規畫、整合資源，甚至因應變化自我調整。這讓ＡＩ從「工具」進化成「夥伴」，也讓我們真正進入所謂「自主代理」的時代。

更有趣的是，AI Agent還會記得你過去的喜好，例如你不喜歡下雨天吃火鍋、你最常送朋友哪一款生日卡片，甚至知道你常去的餐廳今天休不休息。它會學習、會適應，就像一個愈來愈了解你的助理，而且廿四小時不請假、不生病、不抱怨。這樣的ＡＩ，早已不是簡單的聊天機器人，而是具備任務管理與決策能力的「智慧行動者」。

從技術上看，AI Agent的背後結合了多種ＡＩ能力：包括自然語言理解、大語言模型（ＬＬＭ）、任務規畫、工具調用、多模態處理、甚至還能和不同系統串接，進而完成跨平台、跨任務的複合操作。這也意味著，AI Agent不只是「做事」，更是「能協同做正確的事」。

也因此，從產業應用角度觀察，AI Agent將重塑許多行業的工作流程。例如在客服中心，它不只回答問題，而是能協助處理整個退換貨流程；在醫療領域，它不只辨識影像，而是能主動提醒醫護人員可能的異常；在企業內部，它可作為自動化流程機器人（ＲＰＡ）升級版，幫你整合報表、安排會議、甚至草擬企畫。

換句話說，AI Agent的出現，預示著我們正邁向一個「工作由ＡＩ代勞、思考有ＡＩ輔佐、生活有ＡＩ陪伴」的全新時代。未來的競爭力，不再僅是人與人之間的技術與效率之爭，而是誰能更快、更深度的整合這些能夠行動的Agent。

但愈是如此，愈應該靜下心來問，當ＡＩ可以思考、可以代行無數任務，那麼，「人」的價值究竟何在？或許不在於與機器比拚效率，而在於堅守那分能夠選擇方向及賦予世界意義的能力。在技術洪流中，真正的挑戰不是駕馭ＡＩ，而是不忘人之所以為人的本懷。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）