陳國樑／我的老師陳聽安

財政界痛失泰斗！

陳聽安教授十六歲時孑然一身隨空軍來台，服務於台中航空工業局，利用夜間完成高職學業後，進入台灣省立法商學院（今台北大學）地政系就讀，後轉入經濟學系。畢業後留校擔任助教，獲中山獎學金赴德國佛萊堡大學研習經濟學，嗣後轉至敏斯特大學直攻博士。於一九六九年，以優異成績獲得經濟學博士學位後返國貢獻所學。

陳教授在教學與研究上對我國財政學界的貢獻，主要可以概括為以下幾個面向：

●開啟我國財政的國際視野：陳教授選擇回台灣進行教學與研究，開啟我國財政學術界的國際視野。後赴劍橋大學、麻省理工學院、布魯金斯研究所與哈佛大學等學術機構進行訪問與研究，建立起台灣財政學界與國際的連結。

●提升我國財政學術水準：陳教授於政治大學任教長達卅三年，在擔任財政研究所所長期間，為政大財政奠定了至今屹立不搖的財政學術領導地位。後於擔任中興大學法商學院（今台北大學）院長期間，亦顯著提升了學院的行政效率與學術水平。

學術研究與專著：陳教授強調研究與教學並行發展，學術研究範圍廣泛，尤其專注於我國財稅政策、公共支出、平等問題及社會保障制度等領域。研究成果不僅轉化為教學內容，也對政府政策提供了理論依據與實質建議。

●人才培育：陳教授除在學術與專業界培養了大量的菁英與領袖級的學者專家外，門生亦不乏擔任政府重要職位者；包括行政院長、司法院長、大法官，及數任財政部長與行政院主計總處主計長等。

陳教授在擔任政府部門公職期間，對於國家的貢獻，主要可以概括為以下幾個面向：

●經濟建設：一九八○年出任行政院經濟建設委員會（今國家發展委員會）金融和財稅專長諮詢委員，並於一九八五年參與行政院經濟革新委員會，協助奠定我國經濟建設發展的基礎架構，提出國家經濟結構現代化的策略性方針。

●賦稅改革：一九八七年出任財政部賦稅改革委員會主任委員，領導完成台灣歷史性最大規模的稅制改革，使稅制更加公平與現代化，對我國財政影響深遠。後於二○○八年擔任行政院賦稅改革委員會最高顧問。

●長期照護與醫療保險：一九九三年擔任國家衛生研究院論壇召集人，深入研究健康保險及長期照護財務問題，為政府健保政策及長期照護制度設計提供了重要參考。

●全民健康保險制度：一九九五年擔任全民健康保險精算財務諮詢小組召集人，提出健保財務評估與調整機制等建議，為台灣全民健康保險制度的成功推行，奠定根基。後於二○○一年受聘為行政院二代健保規畫小組委員。

●政府機構運作與公務人員制度改革：一九九七年被任命為考試委員，研究台灣公務人員保險、退休與撫卹制度，並提出改革建議，促進台灣公務人員制度的現代化。

陳教授晚年創設中華財政學會，視促進學術交流為貢獻國家社會的重要途徑，傳遞財政思想與激勵後進不遺餘力。

陳聽安教授獻身教育、貢獻國家數十載；今雖離世，其高風亮節的品德，垂世不朽，永遠成為人們的典範。他一生中的每一個階段，都扮演著一位成功的播種者。他所播下的種子，如今已成喬木，更孕育出新一代的播種者，生生不息地蔚為學術之林。（作者為政大財政系教授暨系主任、政大財稅研究中心主任）