劉大年／川普與美國經濟

今年第一季美國經濟衰退百分之零點三，與原先預期有明顯落差。當然許多人會直指衰退原因是川普損人不利己的政策，特別是對全球的關稅政策。不過川普完全不接受，認為他一月廿日才上任，許多政策還尚未全面實施，當然不須負責。

事實上，川普上任後不但將不少前朝政策徹底推翻，也不忘「以今諷古」，必然會嚴厲譴責過去拜登政府政策的失當。此次也不例外，川普將第一季經濟表現不佳，歸因於拜登政府錯誤措施的延續效應。

川普所言也並非失真，因為川普的政策大多尚未展開，須負起全責也不盡公平。不過換個角度思考，川普四月初才公布關稅政策，目前主要仍是在與各國談判階段，尚未全面執行，然而由於政策的不確定性太高，已經造成全球經濟重大震盪。如果未來開始推動，影響豈不更嚴重？

雖然川普深信在高關稅促使下，會有大量的外資進入美國，回流下創造就業，美國經濟將會明顯轉好，足以彌補短期的陣痛，希望美國人民要有耐心。不過目前所有國際經貿機構均下修今年全球經濟成長率，平均下調約百分之零點五，未來可能會繼續向下修正，美國尚未走向高成長，已經面臨高關稅的衝擊。

美國雖然第一季ＧＤＰ出現負成長，但反應民間消費及企業投資的「核心ＧＤＰ」仍成長百分之三，顯示美國家庭與企業支出仍具穩健動能，經濟基本面並未惡化。但是消費者對未來經濟的信心減弱，可能導致支出進一步放緩而影響經濟。

通貨膨脹是另一挑戰，美國目前雖然通膨尚稱和緩，但高物價仍揮之不去。特別是川普對世界全面性關稅政策，造成美國國內經濟劇烈反應，民調顯示多數美國人民不但不看好川普的關稅政策，甚至還認為會造成另一波通貨膨脹，成為經濟成長重大隱患，連帶也使得川普的民調明顯下降。

最近美國與中國大陸就對等關稅達成協議，雙方先移除幾乎已經失控的三位數報復關稅，有助於短期內緩解部分通貨膨脹壓力。不過未來美中是否能在關稅方面達成協議，而不至於翻臉走向互相報復的結果，仍然有待觀察。而在經濟前景不明朗，通膨風險仍存在下，未來聯準會將保持謹慎態度。

綜合而言，由於川普極具侵略性且不確定性高的貿易政策，左右全球經濟變動。第二季預估美國對各國的對等關稅，以及在二三二條款下，對半導體、關鍵礦物、藥品、銅及木材等項目進行國安調查，所加徵的關稅也將出爐。以目前率先與美國達成對等關稅協議的英國為例，美國對英國享有貿易順差，但仍大致維持原先對英國課徵附加百分之十的基礎關稅。所以未來美國對全球加徵關稅可能至少由百分之十起跳，高於目前的水準，各國必須開始承受高關稅的美國市場。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）