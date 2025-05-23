黃齊元／從美中和解看兩岸和平統一

美中貿易戰大和解，雙方宣布暫休兵並大幅消減關稅。這並非川普的勝利，只是他運用談判技巧希望爭取更好條件，並藉此操縱金融市場。

川普自彈自唱、威脅恫嚇，但中國大陸不為所動、奉陪到底，他只好自己找台階下。和川普談判可看出，先投降並沒有好處，只要你被嚇到，他就贏了。中國大陸沒有讓步，日本更是態度強硬，他只好先與中國暫時和解，否則會騎虎難下，影響和其他國家談判。

川普是華爾街出身，一輩子都在談交易。做交易的最重要原則，首先避免地緣政治風險如戰爭；其次要能夠談成，平衡各方利益，儘量不要破局，有錢賺才是贏家。川普滿口生意經，誰投資美國多少、採購多少，用投資銀行家的思維預測川普行為，遠比政治角度更實用。

令人震驚的是，川普在記者會上表示，若中國願意開放市場將有利於「統一與和平」，外界關切美國對台政策是否已改變。美國在台協會急忙滅火，稱川普發言乃針對美中貿易，美國對台政策沒有改變。

台灣人不要傻了，這就是我們懷疑的那個意思。如果川普是指經貿，他會用「整合」這個詞，絕對不是「統一」；但這只是他的隨興想法，並沒有中心思想或具體規畫。關鍵在於川普要和中國交易，就不能有戰爭，台灣乃問題所在，更何況我們稱對岸為「境外敵對勢力」。

川普上任後即想消滅戰爭，俄烏戰爭調停已失敗，以哈停火仍是未定數。他在第一任期內和中東談成「亞伯拉罕協議」，證明其運作和平之能力；最近以色列想打伊朗，硬被川普壓下來，還赴中東談交易，成功軍售沙烏地阿拉伯一四二○億美元，換取沙國兆元對美投資，同時又取得卡達波音客機鉅額訂單，及阿聯酋一點四兆美元投資承諾，這才是川普真正目的。

兩岸和平契機已出現，關鍵在美中手裡。習近平如果大膽向川普提出「兩岸和平倡議」、成立「兩岸和平自由貿易區」；只要有創意、提供美國足夠好處，川普應該願意談一筆交易。

美國對中政策分成三派。首先是「鷹派」，現在已經失勢；其次是「遏制中國崛起派」及「自掃門前雪派」。第二類是主流，第三類即川普本人。川普才是主要決策者，從他對印巴戰爭的冷漠態度可看得出來。

歷史學家佛格森說，中美貿易戰可透過談判解決，但川普任內仍會與中共發生一場台海危機。可預測的是，川普應能化解危機並達成美中和解，但可能犠牲台灣。

近期台幣升值，主因民心脆弱，一般民眾有升值期待，炒匯禿鷹還是其次。台灣長期以來靠央行干預阻止台幣升值，政府藉由非關稅障礙，對出口產業進行補貼。大家都有現狀可維持的迷思，然一旦匯率鬆動便信心崩潰。

同樣劇本，未來恐發生在台海危機上；台灣人民認為現狀必可維持，美國會保護我們，中共不敢輕舉妄動。現實是川普只在乎美國自身利益，台灣不可能打敗大陸，政府卻又挑釁對岸。因此當那一天到來時，習近平不需大動干戈，因為外在環境對台灣不利，形勢比人強。

習近平最近投書俄國媒體表示：「無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一。」台灣外交上毫無避險策略，難怪國外媒體認為台海存在高風險。

和解會帶來合作，和談能創造和平；在美中和解氛圍下，台灣應務實應對。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）