黃正忠／美國製造業回流三重盈餘的挑戰

川普2.0的「美國優先」要讓美國再次偉大，直白就是要為人民帶來好日子、好工作、好收入、好福利、好環境。作為一個國家領導人，這肯定是要受到人民高度愛戴的。透過解決美國的貿易出超、強力主導美國製造業回流、穩定美國化石能源優勢、建立對關鍵材料與半導體晶片的絕對掌握，以及收編金融業與資本市場為美國優勢賦能建立強力後盾等事項，絕對重要且可以理解。

廿五年前，我有次在巴西里約熱內盧參與一場世界企業永續的總裁峰會，於飯店泳池畔舉行開幕酒會交流時，一位美國白人企業副總裁，竟拉著我的西裝領子驕傲地說：「你看看現在你們亞洲人也都可以穿得起這樣的西裝，都是拜全球供應鏈之賜！」不過也有幾位歐洲的副總裁，對此人野蠻失禮的舉動表達不平之鳴。得了便宜又賣乖的西方買家，在逃避應支付的在地與委外環境及社會成本後，甚至操控廉價生產力為其提供性價比極高的產品。

川普就如同這位美國白人副總裁，只是今天用詞與口吻截然不同，變成是產品供應國偷、搶、剝削他們美國。製造業從先進國家逐漸出走，背後舉世皆知的原委可被顛倒是非至此，已非任何理性可以捍衛。

在環保面向，於國際金融公司ＩＦＣ的專案融資產業環境與社會評估工具風險分類中，涵蓋半導體的電子科技業是屬於高風險的產業，特別是在水汙染與土壤汙染方面，過往的製程造成許多環境與社會成本並未被實際量化。

早在二○一二年，全球四大會計師事務所ＫＰＭＧ即發布對外部成本的研析結果，二○一○年全球十一個產業，平均每賺一美元就有四十一％為外部環境成本；食品業、電力業、油氣業、採礦業、工業金屬業的外部環境成本排前五大。外部環境成本占獲利五十％以上的產業為：食品業、電力業、工業金屬業、採礦業、海運業、航空業。爾今氣候變遷帶來的碳價格、與日俱增的水資源供應緊張等，都使企業的外部環境成本面臨更嚴苛的內部化壓力。換句話說，回流美國的製造業，怎麼可能不需要面對昂貴的外部環境成本？

馬斯克以為特斯拉全線生產電動車，就是潔淨科技的極品，因此對機構投資人以特斯拉勞動職場條件爭議為由，將其ＥＳＧ評等降級深表不滿。川普鄙視多元、平等、包容（ＤＥＩ），那台積電的美國人員工，為何要抗議不平等對待、職場條件與文化爭議？換句話說，回流美國的製造業，怎麼可能不需要面對昂貴的外部社會成本？

川普2.0以為有了宣稱超過八千億美元的投資，王子與公主從此絕對幸福美滿；可以天真，但不能幼稚，美國製造業回流絕對是企業三重（環境、經濟、社會）盈餘挑戰的開始。成本墊高了、利潤空間小了；美國人的好日子，最後恐還得仰「三重盈餘挑戰」之下產品最終價格的鼻息！

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）