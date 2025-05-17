好友老張最近運氣不佳，前幾天如往常般開車到學校上課，沒想到在等待紅燈時，竟被一輛計程車撞上！恍神的肇事司機急忙下車道歉，並承諾處理後續的保險賠償事宜。萬幸的是，雙方都安然無事，只是車子有些毀損。

雖然左車尾被撞傷，但因為車子還能動，老張就直接開往維修廠請其估價，及預計修復所需時間。由於每天都要用車，沒有汽車工程背景的老張，天真地問維修專員是否半天可以搞定？專員評估了一下，回覆至少要三天，老張聽到差點昏倒；不過也沒辦法，只好請維修廠盡速處理。

回家後談起這件事，老張還抱怨，這麼點傷卻需要三天才能修復，會不會太誇張？兒子小張說，可以問問ChatGPT的意見？老張說，這個ＡＩ也會喔？小張立馬把車子受損的照片上傳，並問ChatGPT：「請問這樣子的損壞，若到修車廠，大概要幾天才能修復？」

答案真是令人太震驚！ＡＩ回答：「根據您提供的照片，車輛的後保險桿及左後側車身（後葉子板）有明顯的刮痕和凹陷。修復時間主要取決於修理方式和修車廠的工作量，以下是可能的修復時間估算：

一、簡單修復（拋光＋局部補漆）：若傷痕較淺且沒有明顯變形，修車廠可能會選擇拋光和局部補漆，這種方式約需一至二天，視修車廠的排程而定。

二、中度修復（鈑金＋補土＋烤漆）：如果車身有變形，則需要先進行鈑金校正，然後補土、打磨，再進行烤漆。這類修復通常需要三至五天，若有現成的保險桿可直接更換，則時間可能縮短。

三、更換零件（更換保險桿＋烤漆）：若修車廠建議直接更換後保險桿並重新烤漆，視零件是否有現貨，修復時間約二至四天。若需訂購原廠零件，則時間可能延長至一周以上。

另ＡＩ建議，若時間允許，可至兩、三家修車廠估價，並詢問修復時間，以便選擇最適合的方案。若有保險理賠，建議先向保險公司報案，確認理賠範圍。這樣的損傷不算嚴重，但若不處理，可能影響美觀及車輛轉售價值。」

真是太厲害了！聽完ＡＩ的分析，老張瞪大眼睛，簡直不敢相信這麼生活化的問題，ＡＩ也能這麼專業地回答，比自己在維修廠聽了半天還清楚。

基本上，隨著ＡＩ的快速發展，其不僅在醫療診斷及金融分析等專業領域發揮影響力，亦逐漸滲透至日常生活，成為人們解決問題的智慧助手。老張的案例即顯示，透過影像分析、修車知識與相關資訊的整合，不僅能提供準確的車損評估，還能根據需求提出最佳修復策略，的確幫助使用者節省了時間與成本。

不過，ＡＩ雖是一項強大的工具，但也要注意其可能的局限及風險。正確的態度應是將ＡＩ視為輔助工具，而非完全取代人類的判斷。在享受ＡＩ帶來便利的同時，還應保持批判性思維，審慎評估ＡＩ產出的資訊，才能真正發揮ＡＩ的最大價值。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）