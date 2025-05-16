名人TALKS／川普關稅與台幣匯率

四月二日，川普的「解放日」，攪動、撼動、推翻了全球幾百年來的認知與運作，用「瘋子」來形容川普，毫不為過！自我感覺好極了的、驕傲到無以復加的、把目中無人發揮到極致的川普，終於瘋了！二○二五，四月二日，將會寫入歷史，這個日子標誌著川普大鬧地球，純粹鬧劇一場，美國衰敗加速，難返昔日榮耀。

交易是互惠的！在沒人拿著槍指著你腦袋的情況下，自願交易，都是雙方獲利的。這是經濟學的入門，更是亙古不變的真理。國與國之間的交易，叫做國際貿易，更是生產、效率、比較利益之必然，若不產生相互獲利，必定沒有國際貿易！瘋子說，中國、日本、台灣、東南亞諸國，甚至加拿大、墨西哥，凡是對美國有經常順差的國家，都是剝削了美國的利益、搶走了美國的工作，讓美國負債累累，要償還。這是說給白痴聽的嗎？是的！現今的美國就是一個瘋子帶領著一群白痴，如何是好啊？

一九七一年，美國總統尼克森退出布雷頓協議，自此以後，金本位不復存在，開啟美元霸權的時代。五十多年來，美國靠著穩定的經濟、令人信任的信用、廣大的市場，發展出無人能望其項背的金融市場與引領世界的高科技。開發中國家，拚死拚活地製造出便宜、質高的貨物，輸出到美國，賺取僅能糊口的利潤。這是經濟發展的必然，一個願打，一個願挨，何來偷取了美國利益？得了便宜，卻反咬一口！

前幾天，外匯的兩個交易日，台幣急升近十％，今年以來台幣已升值十三點九％，夠了嗎？我以為，當然夠了！台灣對美國是貿易順差國，每年高達六百億美元的順差，台幣理當升值，這點無庸置疑。央行，有別於一九八五至一九八九年的極緩步升值，造成熱錢湧入，資產暴漲，泡沫急速吹大，台灣也嚐過苦果；這兩天的急升，有點一步到位的樣子，趁著有人狙擊新台幣，央行順勢放手，有點智慧！

台幣急升，當然造成許多措手不及的匯損，問題是，接下來，台幣如何順勢？這就必須再談談川普「解放日」的離譜高關稅。膝蓋想，就知道依照川普的稅率，美國的通貨膨脹率，絕對是極大的不確定性，所有的企業，不論在不在美國的，都在盤算如何應對。在此同時，南韓央行總裁公開說，美國壓迫出超國升值！怎麼會這樣？關稅已經讓美國的通膨預期數據創歷史新高，若再逼迫出超國匯率升值，美元購買力會進一步下降，美國的通膨必將無法掌控，簡直是提油救火！難道，這是引誘製造業回美國的撒手鐧嗎？非要把美國搞得生活必需品飆漲或空架，民不聊生之後，然後讓他國占盡便宜地投資美國嗎？再者，美國有這麼多製造業的勞工嗎？完全沒有道理啊！

中國是第一個起來反抗這波荒謬劇的領頭羊，應美國的要求，美中已在瑞士展開第一次的會面。以製造效率的貿易現況與全球地緣政治的角力來看，中國不會給美國漂亮的下台階，除非，中國得到真正想要的籌碼。《經濟學人》本期的封面故事，台灣被兩強上下擠壓，旁邊的小字寫著：「It's closer than you think」（比你想像的，要近一點）。我說的，不是危言聳聽，只是提供執政者一個思考的方向。（作者為經濟學家）