黃耀輝／因應川普關稅 政府犯了談判大忌

川普宣布對台加徵百分之三十二關稅，賴清德總統三天後提出從「零關稅」談起、擴大對美採購、擴大對美投資等措施。由於沒搞清楚川普「對等關稅」的荒謬，就太早亮牌，而且底價過低，犯了談判的大忌，實在是愚不可及。

首先，對等關稅是指「台灣如對美課高關稅，美國就對台課高關稅」，而我國對美貨的加權平均關稅率僅百分之二，比美國的百分之二點二低，美國實無對我課對等關稅的道理。而且從公式看川普的關稅，是以對台貿易逆差除以進口值（貿易逆差率），再除以二而得，實為「逆差稅」，絕非對等關稅。

因此，我方對美零關稅，若不能大減美國的逆差，很難換得美方降稅。何況，冤有頭，債有主，因應美國的逆差稅，應從對美順差的產品尋求改善之道，零關稅讓非造成逆差的產業、相對處於弱勢的農漁產品、汽車、保健食品、紡織品等等代罪受過，根本就是殃及無辜。

去年台灣自美進口、課關稅的農漁產品、汽車、紡織品等約台幣六千億，「零關稅」這個底線一言既出，被美國咬住，其他國家也要求同等待遇，將造成國內農漁產、汽車、紡品等產業團滅、卅萬人失業的悲慘結果。而賴政府剛編的特別預算四千一百億，產業支持才九百三十億元，怎麼夠用？還好意思用「韌性」的臉皮夾帶跟因應關稅無關、無助於經濟的採購武器一千五百億、撥補台電一千億？

其次，賴總統說除了台積電之外，未來電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可加碼投資美國，更令人駭異。台積電魏董宣布未來將至少加碼千億美元新建三座晶圓廠、二座封裝廠及一座研發中心，有拉低台積電毛利率、排擠國內資本支出、技術外流、產業鏈外移等風險，也將造成國內投資、出口和就業減少的疑慮。

結果呢？川普屢屢以「台灣偷走美國的晶片產業；台積電怕關稅才來設廠；我們沒花一毛錢；將來廢止晶片法，不會再給沒任何補助」等等語帶不屑的揶揄。最後，還是逃不掉百分之三十二的對等關稅，證明太早亮牌並無「早鳥優惠」，還讓美方「零元購」，賴公真是白移了護國神山！

事實上，即使台積電不加碼投資美國，而遭美國課徵關稅，以台積電在先進製程技術遙遙領先，以及市占率六成多的優勢，可輕易轉嫁關稅給美國科技大廠客戶。賴政府不但未向美方據理力爭，更未記取亮牌太早成為「沉沒成本」的教訓，還主動追加其他產業加碼投資的支票，可曾想過將損失出口、投資、就業等國家利益，付出產業淘空、經濟蕭條的慘痛代價？

至於對美擴大採購武器，美方本就視為保護費，不計入貿易逆差的減項；擴大採購能源，若無價格優惠，只會增加台電、中油漲價的可能，徒增談判的敗筆而已！

總之，「亮牌太早，讓美方軟土深掘」，應是賴總統很痛的領悟，難怪他最近說，政府談判會確保國家利益、維護產業發展、不犧牲任一行業，就怕為時已晚矣！

（作者為台北商業大學財稅系教授）