劉大年／川普加速全球區域經濟整合

川普總統主張美國優先，在第一任中國大陸是經貿制裁的主要目標。第二任上任還不到四個月，徹底反轉世界；美國對各國橫加關稅，並迫使各國與美國談判，形成以美國為軸心的體系。美國採取先提高關稅，要求他國降稅及其他配合措施，以換取美國不加稅；如果有國家不配合，美國後續制裁手段則接踵而來。完全背離強調互惠的多邊貿易體制，在美國特異獨行的操作下，世界貿易組織（ＷＴＯ）的功能幾乎蕩然無存。

在美國築起高關稅壁壘，保護主義肆虐全球下。各國一方面須與美國周旋，期能將損害降到最低；另一方面則積極投入區域結盟，推動自由貿易協定（ＦＴＡ），以彌補出口美國市場受阻的損失，將會帶動另一波全球區域經濟整合。

例如面對川普侵略性十足的貿易政策，歐盟重新評估全球貿易戰略，積極擴大全球貿易聯結以降低衝擊。包括重啟過去進度緩慢的ＦＴＡ談判，針對新興貿易伙伴展開新的ＦＴＡ談判；另外歐盟也表達對加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）的意願，也得到ＣＰＴＰＰ部分成員的正面回應。

歐盟與ＣＰＴＰＰ短期當然不可能進展到ＦＴＡ階段，但透過此兩大型組織的合作，可建立更緊密的關係，制衡美國單邊的保護主義，並減輕對美國單一市場的依賴。特別歐盟與ＣＰＴＰＰ規範皆屬於高品質，雙方聯手有助於匡正並重塑全球貿易規則。

中國大陸受美國制裁影響最深，也全力藉由深化區域合作，參與多邊機制，降低美國圍堵的影響力。特別是在美國轉向保護主義下，中國大陸呼籲支持多邊經貿制度，主張自由貿易；試圖建立新的形象，以擺脫過去被美國指責不遵守ＷＴＯ規範，是國際貿易秩序的破壞者。

中國大陸一方面推動既有ＦＴＡ升級，以彌補過去簽署ＦＴＡ廣度深度均不足、品質不佳的缺點。同時也透過「一帶一路」的幅射範圍，積極建構新的ＦＴＡ，另外也推動多種形式的經濟合作。當然在中國大陸積極擴張下，各國除了不願過度向中國傾斜，也深怕依賴中國資金而陷入「債務陷阱」；另外在地緣政治考量下，各國也須槓桿與美、中兩大強權的關係。

綜合而言，面對美國的貿易政策的轉折，各國積極擴展ＦＴＡ網絡，可在美國市場之外建立更自由的貿易環境；另外也針對一些新興重要議題，例如關鍵礦物、供應鏈韌性，以及數位貿易等，尋求建立小型的複邊或是多邊協定，全球區域經濟整合，呈現多元化的發展。

在兩岸關係不佳、對岸阻撓下，台灣區域經濟整合成果有限。在面對全球區域結盟多元化的趨勢下，台灣應把握機會。除了繼續爭取加入ＣＰＴＰＰ，並尋求其他雙邊ＦＴＡ的突破外；也應利用台灣產業優勢，並結合企業力量，加強民間參與，對外推動特定議題合作，以擴大台灣的國際參與。（作者為中經院區域發展研究中心主任）