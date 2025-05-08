黃齊元／交易的藝術和川普談判策略

川普總統關稅大戰，現在進入和各國談判階段。真正的問題在於執行，川普用關稅公式一刀切，全球一視同仁，再藉由雙邊談判慢慢調整。這其中有很大的不確定性，完全憑個人主觀意志，沒有規則可以遵循。魔鬼藏在細節裡，好的交易必須將架構簡單化，川普難道不懂這個道理？

和川普打交道，必須了解其整體思維。關稅只是工具，真正目的是將製造業帶回美國，讓美國再次偉大。川普的戰略，簡單而自私，問題是考慮不夠周延，完全憑其個人意志及美國霸權。川普太相信戰術的運用，主要基於其所謂交易的藝術，盡一切手段勒索對方。

川普政策的形成，主要來自其貿易及經濟顧問納瓦羅，以及白宮經濟委員會主席米倫。兩人雖然都是哈佛經濟學博士，但過去均非主流經濟學家，只是極端論調正好對上川普胃口，以致躍升要職。

川普的作為，充分反映典型美國華爾街執行長思維，就是一定要大刀闊斧改革，建立自己風格。他很可能犯英特爾前執行長基辛格同樣的錯誤，就是看到問題但卻用錯誤的方法解決；基辛格了解晶圓代工重要性，押注所有資源卻忽略自身限制，以致一敗塗地。

川普的談判風格善用誇張恫嚇手法，如果對手被嚇到他就贏了。台積電投資一千億美元以及輝達投資五千億美元建立ＡＩ超級電腦中心，他雖予以讚揚，但強調這是關稅的功勞。他甚至自詡沒有花任何錢就達到目的，並從這個基礎再加碼。輝達宣布投資後，川普馬上限制其晶片出口中國，所以先投降並沒有好處。

川普欺善怕惡，碰到有實力的對手他就沒轍。中國政府奉陪到底的態度，讓川普無法再自導自演，只好放軟態度；俄國普亭看準其弱點，在談判中已占上風。在川普眼中，台灣地位只是筆尖上的小點，又偷走美國的半導體業，遲早要還給美國。川普相信魏哲家和黃仁勳會實現承諾，但如果不是這樣，他又能如何？

政府最近宣稱台灣在ＡＩ產業上扮演關鍵角色，絕對有實力可協助美國打造全球ＡＩ中心，可說是自不量力。台灣是全球ＡＩ中心嗎？世界公認中國大陸是亞洲的領導者，台灣充其量只是晶片製造中心。問題是川普擺明要把高端半導體和ＡＩ伺服器產業搬回美國，台灣還一廂情願靠過去。

安倍政策有三支箭，同樣川普也有三支箭。關稅是其一，投資美國製造業和採購美國商品是其二，第三就是「海湖莊園協議」，強迫貿易逆差國貨幣升值並重組美國債務。台灣的挑戰現在才剛開始，未來在野黨必須扮演好制衡角色，才不會被川普予取予求。

全世界主要國家，包括西歐及日韓，對美國均採兩手策略，在談判同時也和中國展開交流，只有台灣例外。問題是台灣政府並無避險策略，面臨一個瀕臨崩潰的美國和日漸強大的中國，我們的下一步在哪裡？台灣在「再美國化」的同時，必須「多元化」和「去美國化」；川普只在乎半導體和ＡＩ，但台灣還有傳產、中小企業、農業和服務業。

紐約時報社論指出川普的優勢，其實也是其弱勢。他最大的優點是有無窮的精力，不斷挑起衝突。但問題是川普已經越過界了，形同賭博，他卻不知停損。台灣何嘗不是如此？當民主法治的基本原則被犧牲，人民終究會覺醒；美國和台灣的最大敵人不是中國，其實是自己！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）