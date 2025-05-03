徐遵慈／台灣不能成為亞太經濟整合孤鳥

中日韓三國在三月下旬先後召開外長會議與經貿部長會議。時隔六年後在首爾召開的三國經貿部長會，主要研商擴大經貿領域合作，並決議推進全面且高水準的中日韓自由貿易協定（CJKFTA）談判，同時將加強在維持供應鏈穩定、營造營商環境、加強出口管制等協商溝通，以及推動綠色和數位經濟發展。

兩周後，在四月中旬，《全面進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）成員紐西蘭呼籲CPTPP與歐盟應合作應對美國總統川普的關稅政策，推動自由貿易。嗣後，歐盟委員會主席馮德萊恩與新加坡總理黃循財進行電話協商，並發布聲明，指出「歐盟期待與CPTPP的成員加強更緊密的經貿合作」。歐盟與CPTPP除將合作應對川普2.0政策外，亦將研商制訂新的數位標準，共同推展數位經濟。

上述三個區域中，中日韓三國接近十六億的人口占全球比率約十九點二％，國內生產總值（ＧＤＰ）合計占全球比率約廿五點六％。CPTPP原有十一個成員與二○二四年加入之新成員英國合計之人口計五點二億人，合計ＧＤＰ占全球約十一點四％。歐盟廿七個成員國合計人口約四點四八億人，占全球ＧＤＰ約十八點九％。這三大區域人口合計占全球約卅一點三％，占全球ＧＤＰ約五十五點九％，如果再加上東協十國，則足堪成就全球最重要的市場與經濟體，區域內擁有的原料、礦物與製造及生產活動，足以控制全球最主要的供應鏈。

川普上任迄今僅百餘天，他恣意妄為所宣布的各項單邊關稅及其他制裁措施，不僅對全球不分大小的貿易夥伴帶來重大衝擊，也重創全球「以規則為導向」的經貿秩序。川普正促成新一波的國際經貿合作浪潮，除促使許多國家重拾洽簽貿易協定的政策外，也使得如金磚組織（BRICS）等合作平台更加水漲船高。金磚組織至今成員已增至十個會員及九個觀察員，合計人口與ＧＤＰ各占全球比率高達五十四點六％與四十二點二％，成為全球不可忽視的重大經濟力量。

雖有論者認為，這些當前新興國際合作趨勢或因各國政治立場歧異，或因經濟利益大相逕庭，如中日韓ＦＴＡ談判仍然遙遙無期，歐盟欲與CPTPP「結合」亦有諸多困難，金磚組織成員立場則更迥異，因此能否有效合作及「反制」美國仍待觀察。然儘管如此，這些國家一方面對加強與中國大陸合作心存疑慮，但另一方面欲推動「去美化」經貿合作似已成定局，即使未來無法形成新的ＦＴＡ，但各國如能加強政策協調、資訊交流及貿易與供應鏈合作，將對川普政府傳遞重要警訊。

值得注意的是，在亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）的廿一個會員中，目前僅美國、俄羅斯、香港、巴布亞紐幾內亞及我國尚未加入CPTPP或ＲＣＥＰ等主要亞太區域協定，然俄羅斯、香港已與東協簽署ＦＴＡ，因此僅剩美國與我國為亞太區域整合的「孤鳥」。我國因短期內不易加入CPTPP，必須以更彈性、務實的做法爭取加入各種經貿合作機制，同時積極拓展新的市場。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）