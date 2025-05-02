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詹文男／當AI來開示 人生三部曲

聯合報／ 詹文男

曾擔任過大學校長的好友老李最近跟我說，現在社會失序，各世代都有抱怨，上一代覺得下一代不成材，難以接班；下一代覺得上一代死不退位，長占茅坑。應該如何，才有機會導回正軌？他就問了ＡＩ。沒想到ＡＩ的回答讓他大吃一驚：

針對現在這個混亂的社會，ＡＩ提出三個建議：

一、應該讓老人去上班，因為他們有經驗、肯吃苦、起得早又不貪睡，每天五點自動起床；更不怕被主管罵，畢竟他們耳背聽不見；公司也可省錢，因為他們坐公車及捷運都不用錢。

二、中年人應該去上學，因為他們總是愛說：「很後悔以前沒有好好讀書」，如果再給他們一次機會，一定會好好的珍惜和把握。

三、年輕人應該去養老院，因為他們動不動就這裡痛那裡痛，上班像行屍走肉，每天都睡不飽。去養老院後，只要給他們一部手機，他們可以待在床上一整天，只需要吃一頓飯，之後等他們老了再去上班！

當聽完老李的轉述時，我差點把咖啡噴出來。這ＡＩ也太有「禪意」了吧？但冷靜下來想一想，這可能不僅只是笑話，更是一個讓我們反思的重要議題。

首先，在台灣一說到「高齡」，大家聯想到的就是醫療、照護、政府負擔。但其實現在的六十五歲，活得比以前的四十五歲還健康，還有豐富的經驗和判斷力。ＡＩ讓我們看到：「長壽」不應是國家的負擔，而是社會的資產；讓長者重新上工，不是一種壓榨，而是賦能，更是讓他們奉獻社會與傳承智慧的最好時機。

其次，讓中年人去上學，重返教室，可以重新定義學習的黃金期。「如果我年輕的時候有現在的腦袋，人生一定不同」，這句話你一定聽過；但ＡＩ建議你「現在還有腦袋啊，為什麼不再讀一次呢？」這提醒我們，「學習」不是一張大學畢業證書，而是一輩子的修練。尤其現在許多年輕新創企業最缺的不是會寫程式的大學生，而是能把新技術轉譯成商業價值的中年實戰家。

至於年輕人進養老院，或許有人覺得是諷刺，但也反映了Ｚ世代正在提早進入疲勞人生的危機。許多年輕人廿五歲就開始焦慮未來、卅歲就開始掉頭髮、卅五歲就想退休。他們不像上一代有「逐步上升的職涯階梯」，面對的卻是一個高度不確定、斜槓、浮動的社會。壓力不是來自不夠努力，而是有太多可能，卻沒有一條清楚的路徑。

因此老李的分享，或許也可以讓我們重新思考人生的節奏，不一定是「學習→工作→退休」，也許可以是「工作→學習→再創業→再學習…」各種可能。畢竟，人生不是一場一條直線的賽跑，而是一座多軌交織的轉運站，每個人都可以選擇搭乘不同方向的列車。世代之間也不應該是競爭與取代，而是接力與共走，這樣的社會才能夠和諧地穩定前行！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）

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