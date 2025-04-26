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劉大年／美中對抗升溫 東協面臨抉擇

聯合報／ 劉大年

川普上任之後，尋求以「對等關稅」解決美國貿易逆差問題，東協為主要目標，十國中除了新加坡為百分之十的基礎稅率，其他九國稅率均不低，其中更有四國稅率超過百分之四十。川普除了抱怨東協對美國不斷上升的貿易順差外，也對中國大陸產品常以「洗產地」方式，經由東協迂迴出口到美國，成為美國制裁中國缺口的亂象不滿。所以即使東協對美國的最大貿易順差國越南率先表態願意零關稅，美國卻主張必須要同步解決洗產地及其他非關稅貿易障礙，否則也是白費力氣。

對於美國的強勢立場，東協也是抱怨不斷。美中貿易戰開打後，在「中國加一」分散生產據點下，企業由中國大陸出走，東協基於地理位置之便，成為首選之地。雖然使得東協對美國出口及順差增加，但同時也減少中國大陸對美國的出口及順差；有助於美國擺脫紅色供應鏈，降低對大陸的依賴。東協也是美國堅實的盟友，其中七國參與由拜登政府主導、目的在制衡中國大陸的印太經濟架構（ＩＰＥＦ）。

但是川普政府顯然不接受只是由中國至東協，轉移生產據點，但無助於降低美國貿易逆差的「近岸外包」方式；認為惟有回流美國才是正道，所以對東協的對等關稅下重手。川普也無意強化印太經濟架構，在競選期間甚至還表示美國應該退出。另外對於過去已經建立的東協與美國「對話夥伴關係」，也是興趣缺缺。

東協難以接受自己由以往美國信賴的「友善外包」伙伴，反而變成優先被制裁的對象；使得美國與東協的關係，在川普時期發生質變。

反觀中國大陸與東協關係則持續增進，「中國─東協自由貿易區」的升級已經完成3.0版的談判，可望在今年簽署，內容包括強化供應鍵合作及其他新興議題。習近平最近在東協的越南、柬埔寨及馬來西亞進行訪問，不斷呼籲中國與東協應共同對抗單邊式的霸權主義、抵制濫徵關稅、反制強迫脫鉤斷鏈，積極拉攏中國與東協的關係。

目前川普雖宣布對等關稅暫緩實施，而有九十天的談判時程；但未來東協各國與美國談判的挑戰很大，很難全身而退。除了必須有大幅開放市場的準備，也要配合美國進行制度調整，否則接踵而來的關稅絕對不會低。

東協國家雖然面臨美國川普的強烈要求，雙方會衍生更多經貿紛爭；但東協與中國大陸也並非沒有矛盾，長期以來雙方在南海的領土爭議不斷，美國又參與其中，使得問題更加複雜；中國大陸的影響力在東協又不斷增加，再加上「一帶一路」勢力擴張下，增加東協對大陸的依賴，也使得東協國家深具戒心。

未來美中兩大霸權在東協的交鋒將升溫，東協雖然不必立即選邊站，但如何槓桿與美中兩國的關係，也必須更加謹慎。（作者為中經院區域發展研究中心主任）

東協 美國

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